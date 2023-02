I TRIBUNALI VENGONO "PENETRATI" PIU' DI UNA PORNOSTAR – UN UOMO È RIUSCITO A ENTRARE NEL PALAZZO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA E A RUBARE OLTRE 800 EURO: 500 LI HA PRESI DAL PORTAFOGLI DI UN MAGISTRATO, 330 EURO LI HA “RIMEDIATI” DALL’UFFICIO DI UN DIPENDENTE – IL LADRO È STATO ACCIUFFATO GRAZIE ALLE TELECAMERE DI SICUREZZA. MA COME HA FATTO A ENTRARE E GIRARE INDISTURBATO IN UN PALAZZO PIENO DI POLIZIA, DOVE CI SONO DOSSIER SENSIBILI? - IL CASO DI CAMILLA MARIANERA

Dal “Fatto Quotidiano”

la corte di cassazione

È riuscito a entrare in Corte di Cassazione, a Roma, e ha rubato oltre 800 euro da due portafogli, tra cui quello di un sostituto procuratore generale. L’uomo, 52 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari per furto aggravato.

I fatti risalgono a settembre quando l'uomo è riuscito ad accedere al “Palazzaccio” dal varco di piazza Cavour, presidiato dagli agenti, entrando prima nell’ufficio del magistrato, dove ha sottratto 500 euro dal portafogli riposto nello zaino, poi passando in un altro ufficio dove ha rubato il portamonete con 330 euro di una dipendente.

ladro

Dalle immagini della videosorveglianza si è scoperto che l’uomo era riuscito persino a entrare in pantaloncini corti, vietati in Cassazione, e a mettere a segno i colpi in mezz’ora.

ARTICOLI CORRELATI