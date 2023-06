A TRIESTE, LA POLIZIA HA ARRESTATO I MEMBRI DI UNA BANDA DI CRIMINALI KOSOVARI-ALBANESI, SPECIALIZZATI NEL TRAFFICO DI MIGRANTI OLTRE IL CONFINE ITALIANO ATTRAVERSO LA SLOVENIA - I "PASSEUR" RAGGIUNGEVANO A PIEDI IL CONFINE TRA SLOVENIA E CROAZIA, PASSANDO PER I BOSCHI. DA LÌ RECUPERAVANO GRUPPI DI MIGRANTI DA CUI SI FACEVANO FAGARE 250 EURO A TRATTA E DAVANO SONNIFERI AI BAMBINI PER NON FARLI PIANGERE DURANTE LA NOTTE E PICCHIAVANO GLI ADULTI CHE CHIEDEVANO DI…

Estratto dell'articolo di Luca Pulejo per “il Messaggero”

Davano sonniferi ai bambini per non farli piangere durante la notte e picchiavano gli adulti che chiedevano di fermarsi dopo ore di cammino. È quanto accertato dalla Dda e dalla Polizia di Trieste nel corso di un'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione impegnata nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I passeur […] raggiungevano a piedi per i boschi il confine tra Slovenia e Croazia. Da lì recuperavano gruppi di migranti da portare, sempre a piedi, fino a Pomjan, in Slovenia.

L'INDAGINE

L'indagine riguarda un'organizzazione composta da almeno 13 persone (di origine kosovara-albanese) […] Inoltre, sempre al termine dell'indagine sono stati eseguiti anche sette arresti in flagranza di reato verso altri esponenti dellassociazione. […] Ai […]migranti venivano poi date grandi quantità di bevande energetiche (evidentemente per aumentarne la resistenza fisica) con effetti collaterali sulla loro psiche: per esempio, uno di loro, dopo aver ricevuto degli schiaffi, rideva. […]

LE DICHIARAZIONI

Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'operazione condotta «testimonia ancora una volta come il traffico di esseri umani sia gestito da organizzazioni criminali senza scrupoli […]». […] Dettagli ulteriori sono emersi dalle parole del sottosegretario all'Interno, l'esponente di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, secondo cui l'organizzazione «si faceva pagare il trasporto anche 250 euro a tratta».

I NUMERI

Cifre rilevanti se si tiene conto che, secondo l'agenzia europea Frontex, sono entrati nell'Unione Europea per i Balcani occidentali quasi la metà dei migranti irregolari del 2022. Un totale di 145.600 attraversamenti per la frontiera. Di questi, il 47% erano di nazionalità siriana, afgana o tunisina. Non a caso, l'Unione Europea sta negoziando accordi rafforzati con Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia per consentire a Frontex di gestire insieme a questi paesi i flussi migratori[…]

