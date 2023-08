A TRIESTE SONO RIMASTE AL MEDIOEVO - AL PEDOCIN, L’UNICO LIDO D’EUROPA IN CUI ANCORA ESISTE LA SEPARAZIONE TRA MASCHI E FEMMINE, UN GRUPPO DI MANIFESTANTI SI È FATTO IL BAGNO VESTITE IN SOSTEGNO DELLE DONNE IN BURKINI - SOLO UNA SETTIMANA FA ALCUNE MUSULMANE ERANO STATE CONTESTATE CON LA SCUSA DELL’IGIENE: “CON QUEI VESTITI VANNO OVUNQUE E POI FANNO IL BAGNO”. PRONTA LA REPLICA DELLE SOSTENITRICI DEL BURKINI: “INQUINA PIÙ UNA NAVE DA CROCIERA O UN VESTITO?”...

Estratto dell'articolo di Agostino Gramigna per il “Corriere della Sera”

Sul cartello si legge: «Inquina più una nave da crociera o un vestito?». La donna che lo alza è in acqua, attorniata da altre persone, in maggioranza donne. In tutto sono una cinquantina. Cosa fanno? Manifestano — dicono — a sostegno delle donne musulmane. La performance si è svolta ieri nelle acque dello storico lido balneare Lanterna a Trieste che i triestini chiamano Pedocin. Teatro, ormai da una settimana, di una sorta di guerra politico-balneare. E di aspre polemiche. [...] Una settimana fa donne musulmane in burkini [...] sono state contestate al lido Pedocin. Le donne stavano per tuffarsi quando è iniziata da parte di alcune bagnanti la protesta: «No, qui no, il bagno vestite non ve lo fate».

[...] Una signora che si era definita non certo razzista ma piuttosto «una persona pulita» aveva cercato di esprimere il punto di vista delle «igieniste»: «Il problema non è che vengano a fare il bagno con gli abiti, ma il fatto è che con quegli abiti se ne sono andati in giro ovunque e non è igienico».

[...] la risposta in difesa delle musulmane è stata affidata polemicamente al cartello con su scritto: «Inquina di più un vestito o una nave da crociera?».

[...] Neanche ieri però sono mancati momenti di tensione. Molti bagnanti hanno urlato «Tornatevene a casa vostra». [...] La querelle in atto ha avuto un altro contraccolpo: la sacralità violata del Pedocin. Perché il lido ha una peculiarità storica: è l’unico bagno in Europa che mantiene (dal 1903) la separazione tra maschi e femmine. Così ieri per riprendere le donne vestite in acqua con i cartelli a sostegno delle musulmane, giornalisti, cameramen e forze dell’ordine (maschi) hanno violato quel retaggio.

