LA TRISTE FINE DEI “GYPSY TWIN” - BILL E JOE SMITH, I GEMELLI 32ENNI DIVENTATI STAR IN GRAN BRETAGNA PER IL REALITY “MY BIG FAT GYPSY WEDDING”, SONO STATI RITROVATI MORTI VICINI ALLA LORO CASA NEL KENT: PER ORA L’IPOTESI PIÙ CREDIBILE È CHE SI SIA TRATTATO DI UN DUPLICE SUICIDIO – UNO DEI DUE STAVA ATTRAVERSANDO UNA GRAVE FORMA DI DEPRESSIONE DOVUTA ALLA DIAGNOSI DI UNA MALATTIA INCURABILE… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

bill e joe smith 8

Un vicino di casa ha udito le sirene delle macchine della polizia. La cosa lo ha sorpreso. «Questo è un posto molto tranquillo. Non si vedono spesso le auto». I cadaveri di Bill e Joe Smith sono stati ritrovati vicino la loro casa, sotto un albero, in una stradina isolata a Savenoaks, nel Kent. Nei boschi.

Quando i due uomini senza vita sono stati riconosciuti come Bill e Joe Smith la notizia non ha fatto fatica a diffondersi sui media inglesi. Perché erano fratelli gemelli, giovani, di corporatura muscolosa e di bell’aspetto. E soprattutto erano star televisive, di My Big Fat Gypsy Wedding un reality molto seguito nel Regno Unito.

bill e joe smith 1

L’indagine

La polizia ha dichiarato che sarà aperta un’indagine. Per ora l’ipotesi più credibile è che si sia trattato di un duplice suicidio. Uno dei due gemelli stava attraversando una grave forma di depressione dovuta alla diagnosi di una malattia incurabile.

bill e joe smith 3

Su facebook un familiare ha postato: «L’amore che avevano l’uno per l’altro era troppo forte. Non potevano vivere separati». Un’amica di entrambi, Jane Chippendale, ha riferito che Bill e Joe (che lascia un figlio e una figlia) lavoravano per lo studio di progettazione di un loro zio ed erano stati di recente ospiti a casa sua a Tunbridge Wells per quasi due mesi. «Non ha senso. I loro vestiti sono appesi nel mio bagno».

bill e joe smith 7

My Big Fat Gypsy Wedding

I fratelli Smith hanno partecipato al programma televisivo My Big Fat Gypsy Wedding nel 2014. Avevano 32 anni e lavoravano come giardinieri. Erano identici, si faceva fatica a distinguerli. Due settimane fa erano apparsi felici e sorridenti sui social.

Ed è ora proprio sui social che Paddy Doherty, vincitore del Celebrity Big Brother e star di My Big Fat Gypsy Wedding, ha chiesto ai suoi fan di pregare per la famiglia dei gemelli, compresi i loro genitori e la loro nonna: «Due bei ragazzi! Che Dio abbia misericordia e che si prenda cura di loro».

bill e joe smith 6

Bill e Joe avevano festeggiato il loro compleanno il 16 dicembre. La zona dove sono stati rinvenuti i due cadaveri è benestante. Il valore medio degli immobili è di oltre 800 mila euro. Billy viveva in un appartamento al piano terra di un’ex casa di riposo degli anni’ 50.

bill e joe smith 4

Un vicino ha detto ad un giornale britannico: «Nell’ultimo mese Billy è sembrato più riservato del solito. Pensavo si trattasse di un atteggiamento dovuto al clima. Non c’erano segni che potesse succedere qualcosa del genere».

il padre di bill e joe smith bill e joe smith 5 joe smith