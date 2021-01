BRIATORE HA MESSO UNA PAROLA BUONA CON TRUMP? TRA LE 73 PERSONE GRAZIATE DAL PRESIDENTE USCENTE C'E' ANCHE UN ITALIANO: SI TRATTA DELL’IMPRENDITORE FIORENTINO TOMMASO BUTI CHE PIÙ DI 20 ANNI FA FU ACCUSATO DI FRODE FINANZIARIA, MA "NON È MAI STATO CONDANNATO NEGLI USA". IL MITOLOGICO PLAYBOY (TRA LE EX CLAUDIA GALANTI, MANUELA ARCURI, BEATRICE BORROMEO, ANNA FALCHI, LUISA CORNA) E' AMICO DEL "BULLONAIRE" PER CUI ORGANIZZO' UNA CENA ALLA QUALE PARTECIPO' ANCHE RENZI