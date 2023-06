10 giu 2023 17:20

LA TRISTE STORIA DI UNA DONNA 88 ANNI CHE, RICOVERATA IN UNA CASA DI CURA PER ANZIANI, SI FERISCE BATTENDO LA TESTA MA IL TITOLARE DELLA STRUTTURA, INVECE DI CHIAMARE L’AMBULANZA (E HA MINACCIATO I DIPENDENTI NEL CASO IN CUI L’AVESSERO FATTO), L’HA MEDICATA PIAZZANDOLE IN TESTA DEI PISELLI SURGELATI, USATI A MO’ DI GHIACCIO PER TAMPONARE LA FERITA – LA DONNA, ABBANDONATA A SE STESSA, HA INIZIATO A PERDERE SANGUE, E’ ENTRATA IN COMA ED E’ DECEDUTA - IL PROPRIETARIO DI “VILLA DEI SOGNI”, A MARINO, E’ STATO ARRESTATO PER OMICIDIO…