UNA TRISTE STORIA DI MALATTIA E DISPERAZIONE – VICINO MODENA UN 62ENNE HA UCCISO LA MOGLIE MALATA DI SLA E POI SI È SUICIDATO GETTANDOSI DAL TETTO DI CASA – L'UOMO DA ANNI SI DEDICAVA ALLA CURA DELLA DONNA COSTRETTA A LETTO E MALATA ANCHE DI DEPRESSIONE - ESASPERATO DALLA MALATTIA DELLA MOGLIE, HA DECISO DI FARLA FINITA - LA FIGLIA DELLA COPPIA È STATA CHIAMATA DAGLI INQUIRENTI PER IDENTIFICARE I DUE CORPI…

Estratto dell’articolo di Filippo Fiorini per “la Stampa”

CASA DOVE Paolo Ravazzini HA UCCISO LA MOGLIE E SI E GETTATO DAL TETTO 1

Quanto accaduto la notte tra domenica e lunedì a Roteglia, comune di Castellarano, frazione delle prime colline reggiane, sfida la definizione di femminicidio, la capacità d'azione del codice penale e le norme dell'etica che ha ogni singolo individuo:

Paolo Ravazzini, 62 anni, ex tecnico telefonico, ha usato un corpo contundente che non è ancora stato identificato dagli inquirenti, per uccidere la moglie, Rosa Moscatiello, infermiera in pensione, mentre dormiva.

Aveva passato gli ultimi due anni in simbiosi con lei, malata di sclerosi multipla e depressa, evitando qualsiasi altra frequentazione, fatta eccezione per la loro figlia quarantenne. Dopo aver lasciato Rosa agonizzante nel letto, è salito sul tetto e si è gettato, ponendo così fine anche alla propria vita.

CASA DOVE Paolo Ravazzini HA UCCISO LA MOGLIE E SI E GETTATO DAL TETTO 2

[…] Ai Carabinieri di Reggio Emilia, ai Ris di Parma e alla Pm di turno, Giulia Galfano, ancora al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'episodio, sembrano essere l'esasperazione e la pietà, piuttosto che l'odio, il movente di quello che almeno si dà per certo essere stato un caso di omicidio-suicidio, ai danni di una 62enne le cui condizioni di salute si erano recentemente aggravate.

«Conoscevo Paolo molto bene – dice Peppino Munari, che gestisce un ristorante a pochi metri dal luogo in cui ieri mattina alle otto è stato ritrovato morto l'amico – negli ultimi due anni era completamente sparito. Si dedicava solo alla moglie».

CASA DOVE Paolo Ravazzini HA UCCISO LA MOGLIE E SI E GETTATO DAL TETTO 3

Malata di Sla, Rosa era anche in cura psichiatrica presso l'Asl locale, probabilmente come conseguenza della situazione che stava vivendo. A confermarlo, è il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni. Chi indaga riferisce in forma anonima che «negli ultimi tempi ambulanza e forze dell'ordine erano intervenuti in più episodi presso l'abitazione in cui si sono svolti i fatti».

[…] Esiste una seconda parte lesa, alla quale, superati limiti della perseguibilità giuridica e dei saggi di criminologia, non restano che i diagrammi dell'etica.

Si tratta della loro figlia quarantenne, residente in un comune al confine con la provincia di Parma, Sant'Ilario d'Enza. Ieri, è stata chiamata ad identificare i corpi dei genitori e a comprendere le scelte drammatiche di un padre, che ha risolto tragicamente lo stato irreversibile in cui si trovava la donna che amava, facendo in modo che non si accorgesse di nulla.