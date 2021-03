RENZI PENSA AL GRANDE CENTRO CON BERLUSCA E TORNA A SFIDARE IL SOTTI-LETTA SU CONTE, GIUSTIZIA E 5 STELLE: “SCEGLI DA CHE PARTE STARE. SE IL PD VUOLE FARE CONTE CAPO DEI PROGRESSISTI, NOI NON CI SIAMO” (IN SETTIMANA L'INCONTRO CON ENRICHETTO) - POI DELINEA IL PERIMETRO DELLE FUTURE ALLEANZE: “NON VOGLIAMO ANDARE ALLE ELEZIONI CON I SOVRANISTI (MELONI E SALVINI) E NON CI CANDIDEREMO CON I POPULISTI 5 STELLE” (RESTANO SOLO IL CAV, CALENDA E I CESPUGLI DI CENTRO) – E SUI SENATORI DI ITALIA VIVA IN FUGA VERSO IL PD DICE CHE… - VIDEO