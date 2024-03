26 mar 2024 18:00

TROMBINO LE SQUILLO, MA NON SQUILLINO LE TROMBE! – A SALERNO LA PROSTITUZIONE È VIETATA SOLO SE DISTURBA LA QUIETE PUBBLICA - IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA APPROVATO DAL COMUNE CAMPANO: PUNIZIONI PER LE ESCORT E I CLIENTI TROPPO RUMOROSI DURANTE IL RAPPORTO. LE SQUILLO NON POTRANNO ASPETTARE I CLIENTI SUL PIANEROTTOLO, DOVRANNO “OPERARE” CON PIÙ DISCREZIONE - NESSUN PROBLEMA SE IL RAPPORTO SI CONSUMA IN SILENZIO E CON TENDE ABBASSATE...