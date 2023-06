7 giu 2023 16:16

TRONCHETTI AVVERTE IL GOVERNO: PECHINO VUOLE METTERE LE MANI SU PIRELLI – IN AUDIZIONE AL COMITATO PER IL GOLDEN POWER DI PALAZZO CHIGI, IL VICEPRESIDENTE E CEO DELL’AZIENDA HA ESPOSTO LE INGERENZE DEL SOCIO CINESE SINOCHEM NELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ E LE CONSEGUENZE SUL PIANO TECNOLOGICO PER L'ITALIA – DA PECHINO È ARRIVATO IL RICHIAMO ESPLICITO ALLA GOVERNANCE AD “ADOTTARE LE LINEE GUIDA DEL XX CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE IN MATERIA DI LAVORO” – ENTRO IL 23 GIUGNO MELONI DEVE DECIDERE SE USARE O NO IL GOLDEN POWER