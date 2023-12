TROPPI BOT, FAKE NEWS E INFLUENCER-MARKETTARI: GLI UTENTI INIZIANO A STANCARSI DEI SOCIAL - CIRCA IL 50% DEI PROFILI SPARIRÀ NEI PROSSIMI 2 ANNI: LA GENTE NON NE PUO' PIU' DELLA GAZZARRA QUOTIDIANA ALIMENTATA DA POLEMICHETTE CHE DURANO LO SPAZIO DI UNA GIORNATA, E PUBBLICA SEMPRE MENO CONTENUTI - NELLE PIATTAFORME, È TUTTO UN MISCHIONE IN CUI DISTINGUERE LA VERITÀ È DIVENTATO TROPPO FATICOSO, TRA DISINFORMAZIONE DILAGANTE, PUBBLICITÀ OSSESSIVA E CONTINUA INTRUSIONE DEI BOT...

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

I social media sono in crisi ed entro due anni il cinquanta per cento degli utenti smetterà di frequentarli. Lo dicono ricerche americane citate dal Wall Street Journal e confermate da studisi di comunicazione. Gli utenti cominciano ad essere esausti: osservano ancora, ma pubblicano sempre meno.

[…] Non se ne può più di finire nel tritacarne dei social, è sempre più difficile controllarne i contenuti e l'attendibilità, l'iniziale divertimento è finito, e viene sostituito da reazioni molto simili all'angoscia. Un'indagine della società Morning Consult ha evidenziato che il 61% degli utenti ha deciso di essere più selettivo su ciò che pubblica. Più della metà degli intervistati dall'istituto Gartner ha dichiarato che la qualità dei social è diminuita a causa della disinformazione dilagante, della pubblicità ossessiva e della continua intrusione dei bot, […]

C'è poi un altro aspetto, non marginale: «Gli utenti - ha spiegato Emily Weiss, analista di comportamenti sui social - sono sempre meno propensi a condividere opinioni e approfondimenti sulla loro vita, perché scoprono che la comunità che vanno cercando non esiste». E quando un bot ti spinge a contattare nuovi amici ea leggere nuovi post si resta spesso molto delusi, con la sensazione di avere perso del tempo.

[…] Persino chi consiglia un film agli amici, ha appurato Morning Consult, ora tende a farlo di persona con un sms o con una e-mail, piuttosto che postare il suo apprezzamento e dover rispondere a chi non è d'accordo. C'è stanchezza, anche perché i social ti obbligano ad apparire in un certo modo, spesso molto diverso da quello che sei in realtà. Come fanno le influencer, che però traggono da questa fatica un guadagno, almeno fino a quando non vengono smascherate.

Instagram ha già una funzione «amici intimi» che implementerà; Stiamo pensando di rafforzare la messaggistica, come ai vecchi tempi degli sms, ma con un filtro di crittografia che renderà il testo visibile soltanto a chi vogliamo noi. Vuole anche potenziare la funzione «snooze», che disattiva gli audio, per mettere in pausa i post suggeriti. TikTok invece pensa di aiutare gli utenti a dialogare con amici che non si contattano da molto tempo, ma trascura il fatto che quasi sempre c'era una ragione. Le persone che hanno inventato i social sono diventate miliardarie grazie al grande numero di utenti che hanno conquistato nel mondo e non possono permettersi di perderli.

