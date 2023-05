TROPPI FIGLI DANNO ALLA TESTA! - SECONDO UNA NUOVA RICERCA, AVERE PIU' DI DUE BAMBINI POTREBBE AVERE UN IMPATTO NEGATIVO SULLE CAPACITA' COGNITIVE IN TARDA ETA' - I RICERCATORI DELLA COLUMBIA UNIVERSITY E DELL'UNIVERSITA' DI PARIGI: "L'EFFETTO NEGATIVO DI AVERE TRE O PIU' FIGLI SUL FUNZIONAMENTO COGNITIVO NON E' TRASCURABILE, EQUIVALE A 6.2 ANNI DI INVECCHIAMENTO"...

Dagotraduzione da Study Finds

padre e figli

Tutto con moderazione. Anche i bambini? I ricercatori della Columbia University e dell'Université Paris-Dauphine hanno scoperto che avere più di due bambini potrebbe avere un impatto negativo sulle capacità cognitive in tarda età. Lo studio mostra che i genitori più anziani con solo due figli apparivano cognitivamente più acuti rispetto a quelli con tre.

La connessione tra bambini e livello cognitivo era particolarmente forte tra i genitori del nord Europa. Questo è degno di nota perché, in quei paesi, avere molti figli di solito diminuisce le risorse finanziarie senza necessariamente migliorare le risorse sociali.

madre e figlio

Sebbene gli studi precedenti sui risultati cognitivi per tutta la vita si siano concentrati sull'effetto di altri fattori, come l'istruzione o le scelte di carriera, questo è il primo progetto in assoluto a studiare l'influenza dell'elevata fertilità.

«Capire i fattori che contribuiscono a una cognizione ottimale in tarda età è essenziale per garantire un invecchiamento di successo a livello individuale e sociale, in particolare in Europa, dove le dimensioni delle famiglie si sono ridotte e le popolazioni stanno invecchiando rapidamente», afferma Vegard Skirbekk, PhD, professore di popolazione e Salute della famiglia presso la Columbia Mailman School, in un comunicato universitario.

madre e figli

«Per gli individui, la salute cognitiva in tarda età è essenziale per mantenere l'indipendenza ed essere socialmente attivi e produttivi. Per le società, garantire la salute cognitiva della popolazione anziana è essenziale per prolungare la vita lavorativa e ridurre i costi sanitari e le esigenze di assistenza», aggiunge Eric Bonsang, PhD, professore di economia all'Université Paris-Dauphine.

Per indagare se avere tre o più figli rispetto a due bambini influisce sulla cognizione in tarda età, gli autori dello studio hanno analizzato i dati forniti dal Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). Con campioni rappresentativi delle popolazioni più anziane in 20 paesi europei e in Israele, SHARE è stato l'abbinamento ideale per questo progetto. Ogni individuo aveva almeno 65 anni e aveva almeno due figli biologici.

genitori e figli

Attraverso una serie di complessi metodi econometrici, il team di ricerca è stato in grado di districare con successo varie relazioni causali da semplici associazioni. In termini più semplici, l'analisi ha rilevato che avere tre o più figli (anziché solo due) è correlato a una peggiore cognizione in tarda età. Questo è rimasto valido sia per gli uomini che per le donne.

Perché più bambini portano a un potenziale declino cognitivo? I ricercatori non possono dirlo per ora, ma possono indicare alcune diverse possibilità e contraddizioni.

figli e genitori

Per cominciare, più bambini significano spendere più soldi, il che porta a un reddito familiare complessivo più basso e a maggiori possibilità di scendere al di sotto della soglia di povertà. Una tale sequenza di eventi abbassa il tenore di vita di tutti i membri della famiglia, per non parlare della continua ansia finanziaria. Tutto ciò, ipoteticamente, può contribuire notevolmente al calo cognitivo in età avanzata.

Avere più figli è anche causalmente correlato alla minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, al minor numero di ore lavorate e ai minori guadagni. Ciò significa che, rispetto al pensionamento, la permanenza nel mondo del lavoro influisce positivamente sul funzionamento cognitivo sia negli uomini che nelle donne.

genitori figli scuola

Tutto lo stress inevitabile che accompagna la genitorialità può potenzialmente influenzare anche la cognizione. I genitori con più figli hanno maggiori probabilità di essere stressati, hanno meno tempo per rilassarsi e spesso si lamentano della privazione del sonno.

E gli aspetti sociali di una famiglia? Paradossalmente, avere più figli dovrebbe ridurre il rischio di isolamento sociale man mano che invecchiano. Più chiamate, messaggi e tempo trascorso con i propri cari possono fare molto per mantenere una mente che invecchia.

«L'effetto negativo di avere tre o più figli sul funzionamento cognitivo non è trascurabile, equivale a 6,2 anni di invecchiamento», osserva il dottor Bonsang.

in quarantena con i figli

«Data l'entità dell'effetto, gli studi futuri sulla cognizione in tarda età dovrebbero anche esaminare la fertilità come fattore prognostico insieme a predittori più comunemente ricercati, come l'istruzione, le esperienze professionali, l'esercizio fisico e la salute mentale e fisica», conclude il dott. Skirbekk.

«Inoltre, gli studi futuri dovrebbero affrontare i potenziali effetti dell'assenza di figli o di avere un figlio sulla cognizione in tarda età. Abbiamo anche bisogno di maggiori informazioni sui tipi di interazioni, supporti e conflitti che si verificano tra genitori e figli, che possono influenzare i risultati cognitivi».

Lo studio è pubblicato sulla rivista Demography.