TROPPI INFLUENCER SUL LAGO E I TURISTI… DILAGANO! - I COMUNI NEI DINTORNI DEL LAGO DI COMO SONO PRESI D'ASSALTO DAI VIAGGIATORI CHE VOGLIONO SEGUIRE LE ORME DEI FERRAGNEZ, CLOONEY E COMPANY, MANDANDO IN TILT I LOCALI E I TRASPORTI - UNA GUIDA TURISTICA: "C'ERA UNA COPPIA CHE SBUFFAVA, CREDEVA DI AVER PRENOTATO UN TOUR PER UNA LOCALITÀ CHIAMATA #LAKECOMO, SCRITTO PROPRIO CON L'HASHTAG. MOLTI ARRIVANO ATTIRATI DAI SOCIAL, SENZA INFORMAZIONI, GESTIRLI E OFFRIRE LORO UN'ESPERIENZA DI QUALITÀ STA DIVENTANDO DIFFICILE..."

Estratto dell'articolo di Francesco Moscatelli per “la Stampa”

LAGO DI COMO - TURISTI IN CODA A BELLAGIO

Due turisti colombiani passeggiano annoiati in piazza San Fedele, fra le case medievali e la basilica romanica del centro storico di Como. La loro guida, all'ennesimo segnale di disinteresse, prova ad andare a fondo della questione. «Continuavano a sbuffare e ho chiesto cosa si aspettassero di vedere […] Credevano di aver prenotato un tour per una località chiamata #LakeComo, scritto proprio con l'hashtag incorporato, e mi hanno mostrato il profilo Instagram di una influencer sudamericana che aveva scattato foto in vari punti del lago, senza però precisare che si trattava di luoghi distanti uno dall'altro. Ormai succede sempre più spesso: molti arrivano attirati dai social, senza informazioni, con aspettative irrealistiche e idee confuse su quello che davvero vogliono fare. Qualcuno chiede il giro del lago a piedi, sono 160 km, è impossibile! Si presentano confusi, partono delusi: gestirli e offrire loro un'esperienza di qualità sta diventando difficile».

CHIARA FERRAGNI LAGO DI COMO

[…] Sovraffollamento da influencer e del loro indotto: il safari dei selfie. L'overtourism, passati gli anni duri del Covid e dopo aver messo in ginocchio Venezia e Firenze, sta contagiando anche il resto d'Italia. A #LakeComo, dove i Ferragnez hanno appena acquistato la loro nuova villa deluxe con piscina a sfioro e attracco per il motoscafo "Il Raviolo", gli elementi del mix esplosivo ci sono già tutti: un territorio stretto fra l'acqua e le montagne, l'aumento esponenziale delle case vacanza e degli appartamenti in affitto su Airbnb, un sistema di trasporti pubblici inadeguato a gestire numeri sempre più grandi, locali affollati e prezzi delle pizze Margherita e degli spritz che cominciano a diventare proibitivi.

LAGO DI COMO

[…] «Com'è possibile pagare a pranzo 58 euro per due pastasciutte collose, un calice di vino e un caffè in un posto dove solo l'anno scorso in due spendevamo massimo 35 euro?» si chiede Valentina, che sul lago ci vive e ci lavora tutto l'anno.

[…] «Il sito della navigazione è vintage e non permette l'acquisto di tutti i ticket – spiega un pendolare –. Quando ai problemi tecnologici si sommano le riparazioni degli aliscafi restiamo tutti a terra. Ho visto scene incredibili». Isabella, la studentessa che lavora all'infopoint proprio accanto al pontile, sembra la versione lariana del povero Malaussène di Pennac: finisce per fare il capro espiatorio.

turisti lago di como

La gente del posto, ormai, è divisa in due fazioni: chi non sopporta l'orda disordinata che prosegue ininterrotta da maggio senza se e senza ma e chi, lavorando con i turisti, teme soprattutto l'effetto boomerang delle recensioni negative sulle prossime stagioni. «Ieri il bus C30 che percorre la Lariana come al solito era ridotto a un carro bestiame – spiega Giusi Lucini, un'altra guida –. Mi hanno fatto salire a Blevio solo perché ho mostrato il tesserino. Dovrebbe fermarsi in ogni paese ma ormai parte pieno a Como e va dritto fino a Bellagio perché tanto non ci starebbe nessun altro. Ci vorrebbero linee riservate per i residenti».

turisti lago di como

Sulla Regina, la strada che costeggia il lato occidentale del ramo comasco, dal 4 giugno i bus turistici possono procedere solo in direzione Nord, perché altrimenti il traffico si paralizza. Fra Menaggio e Argegno, inoltre, hanno appena inaugurato una navetta gratuita serale. Palliativi. Il parcheggio selvaggio ha raggiunto livelli tali che domenica scorsa a Laglio, dove George Clooney dicono voglia ormai affittare la sua magione L'Oleandra per 30 mila euro al giorno, il sindaco è andato di persona ad appiccicare le multe sui parabrezza. A Bellagio, il borgo da cartolina che può vantare una copia formato casinò a Las Vegas, le code per mangiare un gelato o per aspettare un battello durano ore. Stanno pensando di regolamentare gli accessi, ma nessuno sa davvero come si potrebbe fare. [...]

turisti lago di como 3

Claudio Corbella è il primo cittadino di Pognana Lario. Che poi sarebbe il comune da cui i Ferragnez hanno lanciato la loro ultima story immobiliare su Instagram. Non ha ancora avuto il piacere di conoscere i due nuovi "cittadini", però una sua idea sull'effetto influencer già ce l'ha: «Il turismo porta lavoro e sviluppo, è un bene anche se presenta qualche inconveniente – dice –. L'unica cosa a cui bisogna stare davvero attenti per non snaturare i nostri borghi è il rapporto turisti-residenti». Pognana Lario ce la metterà tutta. Ma cosa faranno a #LakeComo?

turisti lago di como turisti lago di como CASA FERRAGNEZ SUL LAGO DI COMO gli obama e i clooney sul lago di como 1 lago di como lago di como 2 lago di como 1 chiara ferragni e fedez comprano casa sul lago di como foto chi casa dei ferragnez sul lago di como CHIARA FERRAGNI LAGO DI COMO