TROPPI PORCELLONI IN GIRO: A PARIGI ARRIVANO LE STAZIONI "ANTI-MOLESTIE" - A CAUSA DEI NUMEROSI EPISODI DI VIOLENZE O AGGRESSIONI AVVENUTI NEGLI ULTIMI TEMPI, NELLA METRO DELLA CAPITALE FRANCESE SONO STATI CREATI DEI "SAFE PLACES", DOVE LE VITTIME POSSONO RICEVERE AIUTO E SOSTEGNO E CONTATTARE SUBITO LE FORZE DELL'ORDINE - CIRCA L'87% DELLE DONNE CHE HA VIAGGIATO SULLA METROPOLITANA DI PARIGI HA DICHIARATO DI AVER SUBITO ALMENO UNA MOLESTIA...

Estratto dell'articolo di Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

METRO DI PARIGI

Le prime stazioni anti-molestie della metro parigina saranno Opéra e Auber. […] Da settembre i negozi chi si trovano nei lunghi corridoi di accesso fruttivendoli, abbigliamento, telefonia, calzature, alimentari si trasformeranno in altrettanti "rifugi" per le vittime di molestie. […] L'operazione ha un nome: "safe places", e punta a dotare tutta la rete metropolitana di Parigi di "luoghi sicuri" appunto, dove trovare riparo da un'aggressione o una molestia, dove poter chiedere aiuto, o soltanto (ed è moltissimo) scoraggiare il molestatore di turno che magari ha iniziato un pedinamento.

METRO DI PARIGI

I NUMERI

Bastano poche cifre a dare le dimensioni del fenomeno. Sui 4 milioni di passeggeri che ogni giorno prendono la metro a Parigi, i due terzi sono donne, e di queste ben l'87 per cento ha dichiarato di aver subito almeno una molestia (se non una vera e propria aggressione o uno stupro) durante un tragitto.

METRO DI PARIGI

I "safe places" della metro sono per ora tutte insegne commerciali. I commessi sono stati formati ad accogliere vittime di molestie: sono in grado di consigliare velocemente il servizio pubblico da contattare, sono collegati con il più vicino commissariato, ma sanno anche quali parole usare e come dialogare con una persona sotto choc. […] L'iniziativa provoca una generale perplessità ma anche un generale sollievo. Se per molti come Valérie, intervistata all'uscita della stazione della metro del Trocadero - «è incredibile che siamo costretti a creare dei "luoghi sicuri" contro le aggressioni sessuali nel 2023» è anche vero che «sapere che esistono mi fa stare più tranquilla, per me e per le mie due figlie». […]

METRO DI PARIGI METRO DI PARIGI