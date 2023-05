TROPPI UCCELLI, SERVE UNA PASSERONA! – LO ZOO DI BLACKPOOL, IN INGHILTERRA, OFFRE UN POSTO DI LAVORO DA “SPAVENTAGABBIANI”. I GOLOSI PENNUTI SI FIONDANO SUL CIBO DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI RENDENDO LA VITA IMPOSSIBILE AI VISITATORI E A CHI SI OCCUPA DI DAR DA MANGIARE ALLE BESTIE. PER QUESTO SERVE UNA PERSONA CHE LI TENGA LONTANO – PER LAVORARE È NECESSARIO TRAVESTIRSI DA UCCELLO…

Andrea Moser per www.bluewin.ch

SPAVENTAGABBIANI DELLO ZOO DI Blackpool

Un attimo di disattenzione e... puff! Il cibo è sparito. Questa è ormai la normalità nelle città costiere britanniche. Ma lo zoo di Blackpool è stufo dell'ingordigia dei gabbiani e sta quindi cercando degli «spaventatori umani» per scacciare questi uccelli.

Sii onesto: da bambino anche tu ti sei avventato contro un piccione a braccia aperte, solo per spaventarlo e vederlo volare via. Probabilmente lo abbiamo fatto tutti. E pensa che nella città di Blackpool puoi farlo da adulto e senza sensi di colpa. Anzi, vieni persino pagato per farlo! L'unica differenza è che non devi spaventare i piccioni, ma i gabbiani.

gabbiano in terrazza

Questi uccelli infatti infastidiscono regolarmente gli abitanti delle città costiere britanniche rubando loro il cibo. Lo zoo di Blackpool ora ne ha abbastanza. I gabbiani, ingordi, non solo mangiano i «fish'n'chips» dei visitatori dello zoo, ma rubano anche il cibo degli animali nei loro recinti.

Da qui la pensata della struttura: assumere delle persone per scacciare questi ospiti indesiderati. Ed ecco quindi spuntare un annuncio di lavoro: «AAA cercasi spaventatori di gabbiani».

gabbiano 1

Nell'annuncio viene esplicitamente indicato che è necessario indossare un costume da uccello. Lo zoo cerca «persone estroverse, amichevoli, energiche e flessibili». Nel testo si legge anche che «bisogna fare tutto il possibile per tenere i gabbiani lontani dalle nostre aree di ristorazione principali».

I gabbiani causano regolarmente problemi in Gran Bretagna anche a causa del loro comportamento aggressivo. In passato, questi uccelli hanno anche ucciso dei cani. Nel 2015, l'allora primo ministro David Cameron ha addirittura parlato dei gabbiani in questo modo: «Abbiamo un problema. Penso che sia necessario un dibattito approfondito al riguardo».

gabbiano goloso

In molte città costiere ci sono anche cartelli di avvertimento che indicano di non dare da mangiare ai gabbiani.

