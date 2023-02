26 feb 2023 19:50

TROPPO BULLE - AGGRESSIONE CHOC IN PROVINCIA DI MANTOVA DOVE DUE RAGAZZINE DI TERZA MEDIA HANNO AGGREDITO UNA LORO COMPAGNA DI CLASSE, FERENDOLA CON DELLE FORBICI – LA 13ENNE È STATA ATTIRATA IN UN PARCO E LÌ SAREBBE STATA PRIMA COLPITA CON DEI PUGNI ALLA TESTA E INFINE PRESA A FORBICIATE: LE SUE URLA HANNO ATTIRATO UNA PASSANTE CHE HA DATO L’ALLARME – ORA È RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI