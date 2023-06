26 giu 2023 09:03

TROTTOLINO GIRAMONDO! - LA STORIA DI TOM STUKER, UN AMERICANO CHE NEL 1990 HA ACQUISTATO UN PASS A VITA DELLA UNITED AIRLINES PER 290 MILA DOLLARI HA VOLATO PER OLTRE 27 MILIONI DI CHILOMETRI (L'APOLLO 11 NE HA PERCORSI SOLO 1,5 MILIONI) E HA VISITATO PIÙ DI 100 PAESI - STUKER HA PRESO 373 VOLI CHE GLI SAREBBERO COSTATI 2,44 MILIONI DI DOLLARI: PRIMA DELLA PANDEMIA DI COVID, L'UOMO HA TRASCORSO TRA I 200-250 GIORNI L'ANNO IN AEREO. PER NON CONTARE LE MIGLIA ACCUMULATE GRAZIE AL PROGRAMMA 'FREQUENT FLYER'…