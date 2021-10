CHI SONO DAVVERO I DUE RAGAZZI ROMENI CHE HANNO PASSATO LA NOTTE DEL 14 AGOSTO CON LUCA MORISI? “ALEXANDER” HA GIÀ RIPRESO LA SUA ATTIVITÀ DI ESCORT: IL SUO VERO NOME È DAVID SOLOMON DIMITRU E HA DUE VITE PARALLELE. IN UNA È UN INNAMORATO PAPÀ, NELL'ALTRA È UNO SPREGIUDICATO GIGOLÒ – DAI COMMENTI ONLINE SI CAPISCE CHE SPESSO OFFRE PRESTAZIONI IN COPPIA CON “NICOLAS”. CHE IN REALTÀ SAREBBE PETRE RUPA, IL 20ENNE INDAGATO INSIEME A MORISI – RISPETTO ALLE LORO TARIFFE, HANNO TRIPLICATO I PREZZI CON L’EX SPIN DOCTOR DI SALVINI. PERCHÉ? PER LA DROGA O PER UN TENTATIVO DI ESTORSIONE? AVEVANO CAPITO CHI ERA, E CHE AVEVA MOLTO DA PERDERE? - L'ARTICOLO BOMBA DI GIACOMO AMADORI E FABIO AMENDOLARA, CHE SI SONO FINTI CLIENTI E...