13 ago 2023 08:00

LA TROVATA DI UN BAR IN PROVINCIA DI SAVONA: IL CAFFÈ A SOLI 70 CENTESIMI MA SE IL CLIENTE PORTA LA TAZZINA, LO ZUCCHERO E IL CUCCHIAINO – L’INIZIATIVA E’ UNA RISPOSTA ALLE POLEMICHE PER I SUPPLEMENTI PER SERVIZI AGGIUNTIVI A LECCO (DUE EURO PER UN TOAST TAGLIATO A METÀ) E A FINALE LIGURE (DUE EURO PER UN PIATTINO DI CONDIVISIONE): “CI È SEMBRATA UNA BUONA IDEA PER AMMORTIZZARE I RINCARI LEGATI ALL'AUMENTO DELLE MATERIE PRIME”