13 ago 2023 10:20

TROVATE TRACCE DI LEGIONELLA SULLA “BIBBY STOCKHOLM”, LA CHIATTA ORMEGGIATA AL LARGO DI PORTLAND, CHE IL GOVERNO BRITANNICO VUOLE UTILIZZARE PER DARE ALLOGGIO IN MARE, IN STATO DI SEMIRECLUSIONE, A 500 MIGRANTI - I 39 TRASFERITI UOMINI CHE ERANO STATI IMBARCATI SONO STATI PORTATI VIA DOPO LA SCOPERTA DI TRACCE DEL BATTERIO FRA LE TUBATURE DELLE CABINE - IL FLOP SI AGGIUNGE ALLO STALLO (CAUSA RICORSI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO) DEL PIANO PER TRASFERIRE IN RUANDA, A SCOPO DISSUASIVO, ALTRI RICHIEDENTI ASILO…