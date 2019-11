TROVATO MORTO IN UN APPARTAMENTO A PISTOIA, IL 21ENNE CRY.LIPSO, RAPPER FIORENTINO EMO-PUNK NOTO NELLA SCENA UNDERGROUND DELLA CITTÀ - LE CIRCOSTANZE DEL DECESSO SONO ANCORA DA CHIARIRE - A DARE L'ALLARME SONO STATI GLI AMICI CHE LO AVEVANO OSPITATO - NEI GIORNI SCORSI SU YOUTUBE ERA STATO POSTATO IL VIDEO DI UN SUO BRANO INTITOLATO “STASERA MUOIO” - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

CRYLIPSO

È stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia Cry.Lipso, 21 anni, rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città. Le circostanze dell'improvviso decesso sono ancora in fase di accertamento. A dare l'allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri. Il pm ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso che si sospetta possa essere stato dovuto a un'overdose di sostanze stupefacenti.

CRYLIPSO

Proprio nei giorni scorsi sull'account Youtube di Benz Boyz Scene A#FI era stato postato il video di un brano intitolato «Stasera Muoio», pezzo scartato dal suo ultimo disco.

Sulla pagina tanti messaggi di cordoglio. L'altro membro del duo ha pubblicato un video su Instagram in cui si rivolge agli amici: «Ragazzi non venite tutti da me a chiedere come, cosa e perché è successo. E soprattutto non ora. Con calma ci sarà tempo di parlarne».

CRYLIPSO