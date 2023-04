9 apr 2023 18:50

TROVATO MORTO IN CELLA NEL CARCERE DI CAGLIARI ANGELO FRIGERI, CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER AVER STERMINATO 2014 LA FAMIGLIA AZZENA: GIOVANNI, LA MOGLIE GIULIA ZANZANI E IL FIGLIO 12ENNE PIETRO – IL 40ENNE SI SAREBBE SUICIDATO ANCHE SE “NON AVEVA FATTO PRESAGIRE NESSUN DISAGIO" - L'UOMO ERA STATO TRASFERITO POCHI GIORNI FA DA UN ALTRO CARCERE PERCHÉ TROVATO IN POSSESSO DI ALCUNI TELEFONI - ORA GLI INVESTIGATORI CERCANO COLLEGAMENTI CON...