Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti e Michela Allegri per “Il Messaggero”

le armi sequestrate a pietralata, a roma

La lunga scia di sangue che ha sconvolto la Capitale, culminata con gli agguati costati la vita a Luigi Finizio, il 13 marzo scorso, e ad Andrea Fiore, ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Torpignattara, porta a un appartamento in zona Pietralata.

Secondo i magistrati della Direzione distrettuale antimafia è uno dei covi dove i killer hanno nascosto le armi utilizzate per omicidi, gambizzazioni, minacce, nella guerra tra clan dello spaccio che sta mettendo a ferro e fuoco la città: dieci pistole - tra le quali una Glock 17 - un fucile Whinchester con canna mozza, una mitragliatrice Scorpion e centinaia di munizioni.

Armi clandestine, alcune con matricola abrasa, che potrebbero essere il bottino di furti e rapine. L'inquilino dell'appartamento è stato arrestato: secondo gli inquirenti è il custode dell'arsenale. Si tratta di un cinquantenne legato alle bande di spacciatori.

luigi finizio detto gigio

[…] A dire dove si trovassero le armi potrebbe essere stato Daniele Viti, 43 anni, originario di Veroli, in provincia di Frosinone. È stato arrestato lunedì in relazione all'omicidio di Fiore. A casa sua i poliziotti hanno trovato quattro chili di cocaina. Interrogato, avrebbe confermato l'indirizzo del covo. Ieri il suo arresto è stato convalidato: la misura nei suoi confronti è stata confermata e il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

[…] Secondo gli inquirenti non sarebbe stato lui a premere il grilletto nell'agguato mortale, ma era presente: incastrato dal portafogli dimenticato a casa della vittima, potrebbe avere convinto la vittima ad aprirgli la porta dell'appartamento.

andrea fiore

[…] Un dato potrebbe non essere secondario. L'appartamento che è stato perquisito dagli agenti della Squadra Mobile, è vicino alla casa di Fabrizio Fabietti, il braccio destro di Fabrizio Piscitelli, il Diabolik capo ultrà della Lazio che, secondo i magistrati della Dda romana era diventato uno dei re dei narcos della Capitale e che è stato freddato il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola alla testa. Fabietti era stato arrestato proprio in quella casa durante l'operazione Grande raccordo criminale, nel novembre 2019, che gli ha fatto ottenere una condanna in primo grado a 30 anni di reclusione.

omicidio di luigi finizio in un distributore di benzina a torpignattara roma 8

Per l'accusa, anche Fabietti era finito al centro della guerra tra narcos che aveva portato alla morte di Diabolik: era candidato a essere una delle vittime. Da un'informativa della Mobile, infatti, emerge che Raul Esteban Calderon, ora a processo per avere premuto il grilletto contro Piscitelli al Parco degli Acquedotti, insieme a Leandro Bennato, aveva in programma di fare fuori anche lui. Per undici giorni, dal 14 al 25 novembre 2019, avrebbero cercato di ucciderlo. E Fabietti, spaventato, si era addirittura dotato di una scorta armata per sfuggire agli agguati.

RAUL ESTEBAN CALDERON KILLER DIABOLIK

Adesso la guerra tra bande per la conquista delle piazze di spaccio della Capitale è ricominciata. D'altronde, come emerge da un'informativa della Mobile, «l'esecuzione di Diabolik ha rappresentato una sorta di spartiacque» negli equilibri della malavita romana: c'è un prima e un dopo la morte violenta dell'ex capo ultrà degli Irriducibili della Lazio. […]

