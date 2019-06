28 giu 2019 08:17

IL TRUCCO C’E’ E SI VEDE - IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA, FRANCESCO BASILE, E ALTRI NOVE PROFESSORI SONO STATI SOSPESI DAL SERVIZIO PER CONCORSI TRUCCATI: SONO INDAGATI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, CORRUZIONE E TURBATIVA D'ASTA. AL CENTRO DELLE INDAGINI CI SONO 27 SELEZIONI - SONO 40 I PROFESSORI INDAGATI IN TUTTA ITALIA…