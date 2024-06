20 giu 2024 18:50

LA TRUCE VITA - LA MODELLA DI ONLYFANS ASIA GIANESE È STATA MULTATA PER ESSERSI FATTA UN BAGNO NELLA FONTANA DI TREVI - L'INFLUENCER 26ENNE, CHE EVIDENTEMENTE CREDE DI ESSERE LA NUOVA ANITA EKBERG (CIAO CORE) SI È BECCATA UNA SANZIONE DI 450 EURO PER LA GAG-ATA - NON È LA PRIMA VOLTA CHE SFRUTTA I MONUMENTI ITALIANI PER UNA MANCIATA DI LIKE: NEL NOVEMBRE 2019 FU MULTATA INSIEME AD ALTRI AMICI PER AVER ATTRAVERSATO IN AUTO IL SAGRATO DEL DUOMO DI MILANO...