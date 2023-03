“KARIUS ANCHE STAVOLTA E' USCITO IN RITARDO” – I PIPPAROLI SOCIAL SONO IN SUBBUGLIO PER L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA DI DILETTA LEOTTA E SPARANO MINCHIATE: “IL BIMBO USCIRÀ DOVE TUTTI HANNO SOGNATO DI ENTRARE" – GLI INTERNAUTI NON SI DIMENTICANO DEL PAPÀ TEDESCO LORIS KARIUS, PORTIERE (PER MANCANZA DI PALI): “DILETTA, NON FARGLI PRENDERE IL BAMBINO IN MANO CHE GLI SCIVOLA” – GLI AUGURI DEI VIP DA ELETTRA LAMBORGHINI A JACOBS - VIDEO!