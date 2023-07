UNA TRUFFA DOVE L'ACQUA È PIÙ BLU - NELL'ULTIMO ANNO, QUASI UN MILIONE DI ITALIANI È FINITO VITTIMA DI UNA FRODE O DI UN TENTATIVO DI TRUFFA MENTRE PRENOTAVA LE VACANZE ONLINE - IL TRUCCO È SEMPRE IL SOLITO: GLI "HOST" PUBBLICANO ANNUNCI FALSI, INTASCANO LA CIFRA PER "BLOCCARE" LA PRENOTAZIONE E POI SPARISCONO - IL RACCONTO DI UNA COPPIA CHE HA PAGATO 600 EURO PER UN ALLOGGIO A DUBLINO E SI È RITROVATA IN UNA CATAPECCHIA: "SERVIVA L'ANTITETANICA E LA CASA ERA SUDICIA. UN SOSPETTO LO ABBIAMO AVUTO QUANDO IL PROPRIETARIO…"

1 - VACANZE CON TRUFFA

Estratto dell'articolo di Francesca Del Vecchio per “la Stampa”

Vacanze fai da te ma attenzione alla truffa. Nell'ultimo anno, quasi un milione di italiani ne è stato vittima o ha subito un tentativo di frode mentre prenotava online. Da qualche anno a questa parte, infatti, molte famiglie hanno optato per organizzare le proprie ferie in autonomia, lontano da agenzie di viaggi e tour operator. Ma anche dai tradizionali alberghi, preferendo case vacanze affittate da privati. Obiettivo: risparmiare. Ma il rischio di essere truffati è dietro l'angolo.

[…] Facendo leva su questa tendenza, negli ultimi mesi sono spuntati numerosi nuovi siti dedicati alle vacanze: secondo il Check point research (Cpr) - centro studi dedicato alla minacce online - solo a maggio 2023 ne sono stati registrati quasi 30 mila. Di questi, oltre 350 risultati ingannevoli o fake. […] Secondo un'indagine condotta da Facile.it, i truffati hanno perso in media 314 euro a testa, per un valore complessivo stimato che sfiora i 100 milioni.

Inevitabilmente, Airbnb che è la piattaforma più conosciuta e utilizzata per affittare case vacanza è anche quella più bersagliata da malintenzionati nonostante le frodi effettivamente messe a segno siano piuttosto rare, come spiega l'azienda. Anche su un sito sicuro e certificato, infatti, è possibile incappare in qualche sorpresa. La più classica è quella della "casa che non esiste": il finto host (colui che mette in affitto l'alloggio) utilizza foto ritoccate o completamente fasulle.

Per far sì che la truffa vada in porto, chiederà all'utente un acconto per "bloccare" la prenotazione. All'arrivo a destinazione, non ci sarà né la casa né chi ha intascato i soldi. […]

«Abbiamo scelto di trattenere i pagamenti per l'host fino a check-in avvenuto e gli utenti comunicano con gli host solamente attraverso la piattaforma. In questo modo, gli ospiti sono tutelati lungo tutto il percorso di prenotazione», spiega Giacomo Trovato di Airbnb Italia. «Bastano pochi accorgimenti per prenotare le proprie vacanze in sicurezza», aggiunge. Bisogna prestare attenzione ai seguenti "avvisi": «Proprietario all'estero. I truffatori, sia italiani che stranieri, tendono a dichiarare di non vivere nelle vicinanze. Per questo chiederanno un bonifico internazionale», spiegano da Airbnb.

Facile incappare in qualcuno che ha "problemi informatici". Anche in questo caso, il finto host proporrà di continuare la conversazione su un altro sistema di messaggistica - lontano dagli occhi di Airbnb - per proporre l'affitto con altre modalità. L'avvertimento di Airbnb è chiarissimo: diffidare da «qualsiasi tentativo di farvi lasciare». Attenzione anche ad annunci troppo allettanti o a link poco sicuri sui quali viene chiesto di effettuare i pagamenti.

2 - LA COPPIA IN GITA A DUBLINO "LA CASA CADEVA A PEZZI SIAMO SCAPPATI IN HOTEL"

Estratto dell'articolo di Andrea Siravo per “la Stampa”

«Avevamo scelto su Air BnB un casa bellissima su due piani e con un finestrone gigante che dava su un fiume. Un posto ideale per trascorrere quattro giorni a Dublino». Poi, però, una volta atterrati e arrivati all'appartamento preso in affitto per oltre seicento euro, Barbara e Andrea non hanno trovato nulla di quanto era mostrato nelle foto dell'annuncio pubblicato sul portale americano di affitti brevi. […]

«Già qualche sospetto lo abbiamo iniziato ad avere quando il proprietario di casa - ricorda Barbara, 48 anni - è arrivato per la consegna delle chiavi con notevole ritardo e a un indirizzo diverso da quello concordato». […]

«Serviva l'antitetanica e la casa era sudicia oltre i livelli dell'umana decenza - prosegue il racconto della donna -. Siamo rimasti basiti dalla situazione che si presentava davanti ai nostri occhi. Il proprietario in modo sbrigativo mentre ci mostrava la casa ci ha detto un paio di cose e poi se n'è andato». […] Una volta ripresisi dallo choc marito e moglie si sono attaccati al telefono.

«Al numero fornito dal proprietario dopo diversi tentativi a vuoto ha risposto un'agenzia che però diceva di non sapere nulla». La promessa di contattare l'uomo che li aveva accolti è caduta nel vuoto. «Nessuno ci ha richiamato e nessuno rispondeva più al numero». L'unica opzione rimasta alla coppia è stata quella di contattare l'assistenza clienti di Airbnb. «Con una professionalità impagabile ci hanno subito offerto di trovarci un'altra sistemazione - sottolinea Barbara -. Abbiamo poi scoperto che la nostra non era la prima segnalazione su quella casa. Già altre persone avevano denunciato quanto capitato a noi». […]

Rientrati in Italia da Airbnb è arrivato il rimborso dei soldi dell'affitto per l'appartamento e la comunicazione che l'host era stato bandito dal sito. […] Tra gli accorgimenti adottati da Barbara e Andrea non posso mancare un'attenta lettura delle recensioni, l'eventuale vaghezza e lentezza delle risposte a loro dubbi del proprietario e anche un confronto dei prezzi dell'appartamento selezioni rispetto ad altri simili.