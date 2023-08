UNA TRUFFA A REGOLA D'ARTE - UNA CASSIERA DELLA FONDAZIONE BEYELER È RIUSCITA A SOTTRARRE UN MILIONE DI EURO AL PRESTIGIOSO MUSEO DI BASILEA - LA DONNA AVEVA MESSO SU UN SISTEMA DIABOLICO: VENDEVA AI VISITATORI I "BIGLIETTI D’EMERGENZA CARTACEI", CHE LA GALLERIA METTEVA A DISPOSIZIONE IN CASO DI UN GUASTO E INCASSAVA LA SOMMA DIRETTAMENTE - È STATA CONDANNATA A TRE ANNI E SETTE MESI DI CARCERE, DOVRÀ RESTITUIRE TUTTI I SOLDI CHE HA RUBATO E PAGARE UNA MULTA. A SCORPIRLA È STATA UN COLLEGA CHE...

Per anni la responsabile della cassa della Fondazione Beyeler di Riehen ha sottratto piccole quantità di denaro che nel tempo, però, le hanno fruttato in tutto 986.126 franchi, poco più di un milione di euro che ha speso in gran parte in viaggi di lusso, vestiti firmati e auto sportive. È stata condannata a tre anni e sette mesi di carcere per appropriazione indebita e riciclaggio e dovrà restituire tutto insieme a una multa di oltre tremila franchi.

Ha iniziato come cassiera nel 2009 e ben presto ha iniziato ideare dei trucchetti che le hanno permesso di sottrarre denaro dalla cassa del museo. Ad esempio vendeva ai visitatori i «biglietti d’emergenza» cartacei che la galleria metteva a disposizione in caso di un guasto al sistema informatico (biglietti adulti: 25 franchi). È stata segnalata da un collega che si è accorto della presenza di firme false sull’annullamento di alcune ricevute. Nel 2019 la donna è stata licenziata e denunciata per aver sottratto l’equivalente di 40mila ingressi. [...]