Anticipazione stampa dell'articolo di Alberto Dandolo per OGGI

Angelo Sanzio, noto come “il Ken umano italiano”, ex concorrente del Grande Fratello, racconta a OGGI, in edicola da domani, i suoi difficili rapporti con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, manager della showgirl sarda Pamela Prati, il cui annunciato matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone è diventato un giallo.

«Amici in comune mi avevano consigliato di affidarmi a loro durante il periodo del Grande Fratello ma soprattutto per la gestione di serate e ospitate dopo il reality… Sa qual è la cosa più assurda? Mi costringevano a pagare i loro biglietti del treno per Milano ogni volta che ero ospite nelle trasmissioni Mediaset».

A un certo punto (Pamela Perricciolo, ndr) mi chiese se avevo la possibilità di procurarle una sim non tracciabile. Motivò questa richiesta dicendomi che le serviva per “colpire” una nota parlamentare che le aveva creato, a suo dire, problemi… Mi promise 100 mila euro, una cifra importante e inverosimile che rifiutai perché si trattava di qualcosa di poco trasparente», racconta.

E sulla vicenda Prati-Caltagirone dice: «Eliana Michelazzo organizzava serate a Roma in un ristorante. In quelle occasioni ho spesso incontrato Pamela Prati. Lei mi raccontò di questa sua storia con Mark. La Perricciolo mi mostrò qualche sera dopo la foto di un diamante a forma di cuore che Caltagirone voleva regalare alla futura sposa. Mi chiesero di cercarlo dicendo che al momento del pagamento, circa 200 mila euro, se ne sarebbe occupato Mark.

Poi non se ne fece più nulla… Io Mark non l’ho mai visto, mai, in un anno e mezzo non è mai capitato di incontrarlo o sentirlo… Solo dopo la mia decisione di lasciare l’agenzia Aicos, si è fatto vivo prima attraverso Instagram e con toni abbastanza accesi. Diceva di essere in Siria… e mi specificò che era pronto a pagare anche tre avvocati per tutelare Pamela e la società Aicos che la showgirl dice di dirigere». Ma si era mai parlato di nozze? Risponde Angelo Sanzio: «Guardi, in agenzia si parlava anche di nozze già avvenute. Le dico la data esatta: il 21 marzo».

