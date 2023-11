27 nov 2023 17:17

PER TRUFFARE I VECCHIETTI BASTA TIRARE IN BALLO I FAMILIARI - A ROMA 11 PERSONE SONO STATE ARRESTATE PER AVER MESSO IN PIEDI UNA BANDA CHE FREGAVA SOLDI GLI ANZIANI - I CRIMINALI SI FINGEVANO CARABINIERI O AVVOCATI: FACEVANO CREDERE ALLE VITTIME CHE UN LORO PARENTE FOSSE NEI GUAI, A QUEL PUNTO CHIEDEVANO DEI SOLDI PER AIUTARE IL FAMILIARE IN DIFFICOLTA' - SECONDO GLI INQUIRENTI, SONO RIUSCITI A INTASCARSI SVARIATI MILIONI - 65MILA EURO IN CONTANTI SONO STATI SEQUESTRATI...