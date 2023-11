11 nov 2023 11:40

IL TRUFFATORE SUONA SEMPRE DUE VOLTE - A ROMA MARIA RIEGLER, 83ENNE MOGLIE DELL’EX AMBASCIATORE FERDINANDO SALLEO, È STATA TRUFFATA DA UN 21ENNE NAPOLETANO CHE HA LE HA PORTATO VIA DECINE DI MONETE D’ORO, OROLOGI DI VALORE E GIOIELLI PER UN VALORE DI OLTRE UN MILIONE DI EURO - IL GIOVANE SI ERA SPACCIATO PER IL FIGLIO DELLA VITTIMA, DIRIGENTE DI BANCA IN GERMANIA MA BISOGNOSO DI SOLDI PER POTER RITIRARE UN PACCO: FINGENDOSI UN FATTORINO DELLE POSTE, IL TRUFFATORE È ANDATO A CASA DELL’ANZIANA AI PARIOLI E...