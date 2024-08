2 ago 2024 11:54

I TRUFFATORI SANNO COME SPENNARE LE VECCHIETTE: TIRANDO IN BALLO I NIPOTINI - UNA 20ENNE NAPOLETANA È STATA ARRESTATA PER AVER MESSO A SEGNO UNA TRUFFA DA 300MILA EURO AI DANNI DI UNA 94ENNE DI CAGLIARI - LA DONNA HA UTILIZZATO LA "TECNICA DEL FINTO CARABINIERE": HA FATTO CREDERE CHE LA NIPOTE DELLA SIGNORA FOSSE STATA ARRESTATA E BISOGNAVA PAGARE LA CAUZIONE - L'ANZIANA NON CI HA PENSATO DUE VOLTE: "PER MIA NIPOTE FAREI DI TUTTO" E LE HA CONSEGNATO SOLDI E GIOIELLI...