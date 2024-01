TRUMP BARCOLLA MA NON MOLLA – L’EX PRESIDENTE HA STRAVINTO I CAUCUS IN IOWA, MA NON È SEMBRATO PER NIENTE IN FORMA: IN UN VIDEO SI VEDE CHE BARCOLLA AL RIENTRO IN ALBERGO. TRUMPONE HA 77 ANNI E HA SEMPRE PRESO IN GIRO BIDEN PER LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE. MA LUI, GRANDE CONSUMATORE DI JUNK FOOD, NOTO PER IL SUO VITA POCO SANO, NON STA TANTO MEGLIO – È APPARSO SCIUPATO, CON UN COLORITO PIÙ ARANCIONE DEL SOLITO E HA INANELLATO UNA SERIE DI GAFFE…

President Trump arrives at the Hotel Fort Des Moines in Iowa.



“That’s a lot of cold weather. We have a lot of meetings tonight, a lot of tremendous support, but it’s nasty out there.” pic.twitter.com/td1kyhU86D — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) January 14, 2024

DONALD TRUMP BARCOLLA A DES MOINES IN IOWA

DONALD TRUMP BARCOLLA AL RIENTRO IN HOTEL IN IOWA, IL VIDEO DIVENTA VIRALE

Da www.repubblica.it

Le immagini girate con il cellulare mostrano Donald Trump, al rientro in hotel in Iowa, barcollante e con passo affaticato. E qualcuno ha notato un Trump meno vivace nel discorso della vittoria. Il problema dell'età potrebbe non riguardare solo Joe Biden.

Traduzione di un estratto dell’articolo di Cassidy Morrison per https://www.dailymail.co.uk/

Nonostante la clamorosa vittoria nel caucus repubblicano dell'Iowa di ieri sera, i medici avvertono che negli ultimi mesi Donald Trump è apparso stanco, smunto e instabile in piedi.

DONALD TRUMP - VITTORIA IN IOWA

Il 77enne, normalmente pieno di energia e carisma, è apparso insolitamente fragile e instabile mentre entrava in un hotel di Des Moines dopo un'intensa giornata di campagna elettorale sabato sera.

Il dottor Stuart Fischer, medico internista di New York, ha dichiarato al DailyMail.com: "Non l'ho mai visto così. La camminata è un problema, ma l'equilibrio è un altro. Sembrava un po' come se fosse su una nave in mare".

DONALD TRUMP MANGIA LA PIZZA IN IOWA

Durante il discorso della vittoria di lunedì sera, i commentatori hanno sottolineato che Trump era meno animato del solito e la sua voce era più bassa. Una critica simile era stata mossa quando fece il suo annuncio presidenziale nel 2022.

La sua terza campagna elettorale è stata funestata da una serie di gaffe che sembrano aumentare di frequenza, tra cui l'aver scambiato Barack Obama per l'attuale Presidente e l'aver sbagliato il nome della città in cui stava parlando.

Il dottor Keith Vossel, neurologo dell'Università della California di Los Angeles, ha dichiarato al DailyMail.com che l'ex presidente è apparso "piuttosto stanco" a causa dell'aggressivo programma della campagna elettorale e dei crescenti problemi legali.

DONALD TRUMP - CAUCUS IOWA

Secondo il dottor Fischer, “questo è il modo più gentile per dire che sta invecchiando". I critici di Trump hanno sfruttato la sua crescente lista di gaffe e le hanno usate per controbattere gli attacchi fatti contro l'età e la fragilità del presidente Joe Biden.

Ma il dottor Vossel ha detto che "non vede nulla di neurologico" quando si tratta di Trump. Commentatori, colleghi politici e persino l'ex vice addetto stampa della Casa Bianca Sarah Matthews hanno affermato che negli ultimi mesi il comportamento di Trump è diventato visibilmente più affaticato.

donald trump vince i caucus in iowa

In molti hanno anche notato che ultimamente il fisico di Trump è apparso più magro e il suo viso più smunto. Si dice che l'ex presidente abbia perso peso con l'aiuto di farmaci per come l'Ozempic e il Wegovy. Il dottor Fischer, che in passato ha criticato le abitudini alimentari e di sonno di Trump, ha aggiunto: "Non si può ingannare Madre Natura. Se non avete avuto una vita sana o se siete abbastanza sfortunati da contrarre una delle tante malattie croniche, invecchierete più rapidamente e poi vi ritroverete con un'età più bassa. Invecchierai più rapidamente e poi calerà il sipario". […]

caucus repubblicani in iowa

Nel fine settimana ha partecipato a un evento improvvisato in municipio, circondato da sostenitori, dove è rimasto seduto con le spalle abbassate e ha moderato i toni. E domenica, mentre consegnava una pila di pizze ai vigili del fuoco locali in Iowa, sembrava trascinare una gamba mentre camminava barcollando, nello stesso modo in cui si vede nel filmato dell’ albergo la sera prima.

Il suo ingresso in albergo sabato è stato l'ultimo caso in cui Trump è apparso confuso e instabile. Negli scorsi mesi ha ripetutamente confuso l'ex Presidente Barack Obama con l'attuale Presidente Joe Biden, ha detto che gli Stati Uniti sarebbero entrati nella Seconda Guerra Mondiale se Biden fosse rimasto in carica, nonostante ci fosse già stata una seconda guerra mondiale, e ha confuso i nomi delle città in cui fa campagna elettorale.

caucus repubblicani in iowa

Il comportamento meno vivace di Trump e il suo ritmo lento durante questo ciclo elettorale non hanno avuto un impatto negativo sui suoi sondaggi contro il Presidente Biden, che è troppo vecchio per un secondo mandato secondo il 77% degli elettori americani intervistati. Per milioni di elettori, gli ultimi inciampi di Trump non sono nulla in confronto alle numerose gaffe e cadute verbali del Presidente Biden. […]

