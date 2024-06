11 giu 2024 18:38

TRUMP, FACCE RIDE: DOPO AVER EVITATO LA LEVA PER BEN 5 VOLTE, VORREBBE REINTRODURRE IL SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO! - "THE DONALD" VORREBBE IMPORRE LA NAJA PER FRONTEGGIARE IL CALO DEI VOLONTARI, MA ANCHE PER "CREARE UN SENSO DI SACRIFICIO CONDIVISO" TRA I GIOVANI AMERICANI - IL TYCOON RIUSCI' A NON ANDARE A COMBATTARE IN VIETNAM TROVANDO SEMPRE UNA SCUSA: LE PRIME QUATTRO VOLTE PER "MOTIVI DI STUDIO" E UNA PER UN "PROBLEMA AI TALLONI"…