(ANSA) - "L'Ue deve mettere più soldi per la guerra in Ucraina". Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire organizzato dalla Cnn. "In Europa pensano che noi americani siamo stupidi perchè abbiamo messo molto di più e loro se ne stanno approfittando", ha aggiunto l'ex presidente Usa.

(ANSA) - "Io ho fatto un lavoro fantastico alla Casa Bianca, per questo devo tornarci". Così l'ex presidente americano Donald Trump.

(ANSA) - "Il 6 gennaio è stato un giorno bellissimo. Io ho parlato a una folla enorme. Il problema è che quella pazza di Nancy Pelosi e la sindaca di Washington non hanno voluto dispiegare la Guardia nazionale". Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire organizzato dalla Cnn, definendo l'ex speaker della Camera democratica con l'appellativo offensivo con il quale è solita chiamarla. "Io volevo dispiegare 1.000 uomini, ma loro non hanno voluto", ha aggiunto l'ex presidente Usa. "Io ho chiesto a tutti i manifestanti di mantenere la protesta pacifica", ha sottolineato Trump.

(ANSA) - "Mi piace Mike Pence, è una persona squisita. Ma ha commesso un errore: avrebbe dovuto ricontare i voti". Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire organizzato dalla Cnn. Quanto alla dichiarazione del suo ex vicepresidente che ha accusato il tycoon di averlo messo in pericolo il 6 gennaio e che "ha rischiato la vita", Trump ha detto: "Non correva nessun pericolo". (ANSA).

(ANSA) - Donald Trump sfodera tutto il suo repertorio di insulti per tenere testa all'anchor della Cnn, Kaitlan Collins, che a un evento in New Hampshire lo incalzava con domande sull'inchiesta relativa alle carte segrete della Casa Bianca portate nella sua residenza a Mar-a-Lago. "Sei una persona cattiva, non mi fai rispondere", ha attaccato l'ex presidente Usa suscitando l'applauso della platea di elettori del partito repubblicano. Il tycoon ha poi accusato Joe Biden di aver portato documenti presidenziali nella sua casa in Delaware.

(ANSA) - "Sono davanti a DeSantis il 'bigotto' di molti punti". Lo ha detto Donald Trump a proposito del governatore della Florida, che non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca. L'ex presidente Usa ha usato il nomignolo 'De Sanctimonious', che ha coniato per il suo rivale potenzialmente più pericoloso.

(ANSA) - Donald Trump insiste di non aver mai conosciuto la scrittrice Jean Carroll, dopo essere stato accusato di aggressione sessuale e diffamazione nei suoi confronti. "Non ho idea di chi sia, lo giuro sui miei figli. Questa è una storia falsa, creata ad arte", ha detto sostenendo che "non si può avere un processo giusto a New York o a Washington".

(ANSA) - "Concederei la grazia a molti dei rivoltosi del 6 gennaio: sono persone fantastiche, brave persone". Lo ha detto Donald Trump a un evento organizzato dalla Cnn in New Hampshire. L'ex presidente Usa ha poi paragonato l'insurrezione contro Capitol Hill alle proteste del movimento Black Lives Matter. "Se guardi cosa hanno fatto a Minneapolis", ha detto riferendosi alle manifestazioni seguite alla morte di George Floyd.

(ANSA) - "I repubblicani dovrebbero provocare il default sul debito se non ottengono tagli alla spesa". Lo ha detto Donald Trump a un evento in New Hampshire organizzato dalla Cnn con gli elettori del partito repubblicano.

