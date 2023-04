TRUMP PREPARA IL GRANDE SHOW PER LA SUA INCRIMINAZIONE – SARÀ L'EX PRESIDENTE IN PERSONA, E NON I SUOI AVVOCATI, A DICHIARARSI “NON COLPEVOLE” PER IL CASO DEI PAGAMENTI ALLA PORNOSTAR STORMY, DAVANTI AL GIUDICE JUAN MERCHAN – LE TELECAMERE NON POTRANNO ENTRARE IN AULA. IL TYCOON POTREBBE FERMARSI A PARLARE CON I GIORNALISTI FUORI DAL TRIBUNALE, DOVE SI SONO GIÀ RADUNATI CENTINAIA DI SUOI FAN – IL TIMORE DI VIOLENZE E DISORDINI

1. TRUMP FARÀ PERSONALMENTE LA DICHIARAZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

manifestanti pro trump davanti alla trump tower

(ANSA) - Sarà Donald Trump, e non i suoi avvocati, a dichiararsi non colpevole per il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels tra qualche ore davanti al giudice Juan Merchan nel tribunale di Manhattan. Lo riferiscono due fonti informate al New York Times. Il tycoon potrebbe inoltre fermarsi a parlare con i giornalisti e le telecamere fuori dal tribunale, prima o dopo l'udienza, aggiungono le fonti.

donald trump esce dalla trump tower

2. TRUMP ATTESO IN TRIBUNALE, FOLLA DI GIORNALISTI E CURIOSI

(ANSA) - Oltre 100 tra giornalisti, cameraman, anchorman sono già posizionati davanti all'aula del tribunale di Manhattan dove tra qualche ora arriverà Donald Trump per ascoltare dal giudice le accuse a suo carico.

Sin dall'alba si è anche formata una lunga fila di curiosi che spera di riuscire a entrare nell'aula per assistere alla prima udienza dell'ex presidente. In coda anche i quattro disegnatori che dovranno catturare con la loro matita le scene più salienti. "E' stato più facile con El Chapo, c'erano meno giornalisti", ha dichiarato al New York Times uno di loro Andrea Shepard.

3. 'NIENTE TV PERCHÈ PREVALGONO SICUREZZA TRUMP E DECORO CORTE'

manifestanti pro trump davanti alla trump tower

(ANSA) - L'interesse del pubblico e dei media per seguire l'incriminazione di Donald Trump e' "incontestabile" ma prevalgono altri interessi concorrenti come la sicurezza dell' imputato e la potenziale interferenza con "la dignità e il decoro della corte". Cosi' Juan Merchan, il giudice che formalizzera' oggi le accuse all'ex presidente per il caso della pornostar, ha motivato la sua decisione di vietare le telecamere in aula (ma non nei corridoi) ammettendo solo cinque fotografi che potranno scattare immagini "per diversi minuti" prima che inizi l'udienza.

Di sicuro quindi poi circoleranno foto di Trump sul banco degli imputati. "Che questa incriminazione riguardi una questione di importanza monumentale non e' contestabile", ha scritto Merchan nel suo provvedimento. "Mai nella storia degli Stati Uniti - sottolinea - un presidente in carica o un ex presidente è stato incriminato con accuse penali... Il pubblico ha giustamente fame delle informazioni più accurate e aggiornate disponibili".

manifestanti pro trump davanti alla trump tower

Tuttavia, ha precisato, gli interessi dei mezzi di informazione "devono essere soppesati rispetto a interessi concorrenti" come la sicurezza dell'imputato e la potenziale interferenza con "la dignità e il decoro della corte". I posti per la stampa in aula saranno assegnati in base all'ordine di arrivo, i reporter esclusi potranno seguire l'udienza in un video a circuito chiuso. Ai giornalisti non sarà consentito portare laptop o telefoni nelle stanze, rendendo impossibile riferire le notizie in tempo reale.

4. PRO-TRUMP IN PIAZZA PER IL LORO IDOLO, 'È FANTASTICO'

donald trump esce dalla trump tower

(ANSA) - Decine di manifestanti pro-Trump sono gia' radunati davanti alla procura di Manhattan, dove il loro "idolo" e' atteso nelle prossime ore per l'incriminazione. Arrivano dal Connecticut, da Long Island e sono avvolti nella bandiera americana. Trump "è la cosa migliore che sia mai capitata a questo paese, è fantastico", dicono orgogliosi anche se un po' frustrati dal non poter manifestare liberamente sul marciapiede.

trump tower

La polizia ha infatti dedicato un'area apposita, Collect Pond Park di fronte all'ingresso della procura, per le proteste. Un'area in cui è attesa fra un'ora la deputata repubblicana trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene. A sostenere l'ex presidente è un gruppo di 'Black for Trump' che rivendicano la loro libertà di espressione. Fra la piccola folla che cresce con il passare delle ore spicca anche un imitatore del tycoon: "Faremo una grande conferenza stampa più tardi a Mar-a-Lago. Sarà bellissima. E distribuiremo anche il gelato, Ben & Jerry, quello buono", dice vestito di tutto punto con la cravatta rossa e la parrucca biondo platino.

5. FRA SOSTENITORI TRUMP GEORGE SANTOS, IL REPUBBLICANO 'BUGIARDO'

manifestanti pro trump davanti alla trump tower

(ANSA) - A sostenere Donald Trump fra i manifestanti davanti alla procura di Manhattan c'è anche George Santos, il deputato repubblicano 'bugiardo' salito alle cronache per aver truccato il suo curriculum. Occhiali scuri e serio, Santos dice: "sostengo il presidente".

6. SALVINI, 'NON ESPRIMO GIUDIZI SU TRUMP, CONDANNO VIOLENZA'

(ANSA) - "Non mi permetto di dare consigli ed esprimere giudizi su Bolsonaro e Trump ma condanno qualsiasi forma di violenza". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera, rispondendo ad una domanda.

