TRUMP PREPARA UN NUOVO GRANDE SHOW DA MARTIRE DELLA GIUSTIZIA – L'EX PRESIDENTE HA CONFERMATO CHE GIOVEDÌ SI PRESENTERÀ AL CARCERE DELLA CONTEA DI FULTON, PER LE FORMALITÀ DELL'ARRESTO NEL PROCEDIMENTO CHE LO VEDE IMPUTATO DI AVER COSPIRATO PER TENTARE DI RIBALTARE IL RISULTATO ELETTORALE DELLE ELEZIONI 2020: “ANDRÒ AD ATLANTA PER ESSERE ARRESTATO DA UN PROCURATORE DI ESTREMA SINISTRA” – LA SUA DIFESA HA GIÀ CONCORDATO UNA CAUZIONE DA 200 MILA DOLLARI

donald trump in tribunale per l'incriminazione

(ANSA) - Donald Trump ha confermato che si recherà giovedì ad Atlanta per comparire per la prima volta in tribunale per il processo per i suoi presunti tentativi di ribaltare le elezioni presidenziali del 2020 in Georgia.

"Giovedì andrò ad Atlanta - ha scritto l'ex presidente sul suo social, Truth - per essere ARRESTATO da un procuratore di ESTREMA SINISTRA". Trump ha tempo fino alle 12 di venerdì per presentarsi alla prigione del tribunale della Contea di Fulton. I legali di Trump e il giudice si sono già accordati per una cauzione di 200mila dollari e severe restrizioni per il tycoon nei contatti con testimoni e co-imputati.

donald trump parla da mar-a-lago dopo l'incriminazione donald trump entra nel tribunale di manhattan per l'incriminazione DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY