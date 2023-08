TRUMP PUÒ MENTIRE SU TUTTO MA NON SULLA SUA PANZA – QUANDO È STATO ARRESTATO, DOPO LA FOTO SEGNALETICA E LE IMPRONTE DIGITALI, THE DONALD SI È RIFIUTATO DI SALIRE SULLA BILANCIA DELLO SCERIFFO. E HA INDICATO LUI STESSO IL PESO DA REGISTRARE NEL FASCICOLO PENALE: 215 LIBBRE, OVVERO 97,5 CHILI – SUI SOCIAL SONO SCATTATE LE IRONIE. MOLTI SONO CONVINTI CHE L’EX PRESIDENTE ABBIA DICHIARATO PARECCHI CHILI IN MENO DELLA REALTÀ: “HA LA STESSA CORPORATURA DI MOHAMMED ALI E CHRIS HEMSWORTH?”

Estratto dell’articolo di Greta Privitera per il “Corriere della Sera”

Una volta che lo scatto storico è stato fatto, le impronte digitali prese, il tweet (o come si chiama ora) infuocato mandato, e la cauzione di 200 mila dollari è sul tavolo da pagare, arriva la resa dei conti. Gli americani […] stanno analizzando tutto quello che è stato visto e sentito in queste ultime, incredibili, 48 ore, in cui hanno assistito a un evento quasi impensabile: Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, è stato arrestato (per 20 minuti).

[…] Il popolo Usa contesta a suon di post ironici soprattutto un dato: 97,5 chilogrammi. Si tratta del peso dell’ex presidente indicato nel fascicolo penale reso pubblico dalle autorità. «Troppo poco, sarà almeno 115 kg», commentano.

Il dubbio aumenta perché, forse umiliato da quella «mug-shot» (foto segnaletica) che ha già trasformato in occasione di marketing, The Donald ha deciso di evitare la bilancia dello sceriffo fornendo lui stesso peso e altezza, deludendo molti concittadini che aspettavano intrepidi il verdetto della pesa (della giustizia).

«215 libbre», ha comunicato l’ex presidente. Ma in pochi ci credono, e quindi via di foto — sempre sui social — di uomini sulla bilancia che segna 98, molto più magri e in forma di lui. «Se Donald Trump pesa 97.5 kg, come dice, allora sono uscito con Halle Berry», ha scherzato Bakari Sellers, un ex democratico eletto della Carolina del Sud.

La tv Msnbc ha trasmesso le foto di leggende dello sport di dimensioni comparabili — Tom Brady (un metro e 93, 102 kg) e Lamar Jackson (un metro e 88, 98 kg), e il pugile Mohammed Ali (un metro e 91, 97 kg). In effetti, Trump ha avuto la sfortuna di segnalare un peso e un’altezza molto simile a quelle di altri personaggi famosi visibilmente diversi da lui: vedi Chris Hemsworth, attore di Hollywood.

Tra le altre cose, i commentatori ricordano la passione che The Donald ha per il junk food made in America, di cui va molto orgoglioso. Tra i suoi cibi preferiti ci sono: le patatine fritte, gli Oreo, gli hamburger, i pretzel e il pollo fritto. Nel gennaio 2018, il medico della Casa Bianca fece sapere che il presidente era alto 1,90 centimetri ma pesava 108 chilogrammi. Poi venne fuori il calcolo della massa grassa e il risultato fu impietoso: quasi obeso. Forse lo stress degli ultimi mesi gli ha fatto perdere peso, ma gli americani non ci credono.

C’è un altro dato segnalato dall’ex presidente alla polizia di Atlanta che è stato motivo di battute ironiche: «Ho i capelli biondo fragola». In inglese si dice strawberry blonde, un colore precisissimo che in Italia si usa solo tra professionisti nei saloni di bellezza. Nel gergo comune possiamo tradurlo in biondo ramato.

Centinaia i meme sarcastici in cui Trump viene preso in giro per aver scelto di descriversi in questo modo. Tra tutte le immagini scherzose - c’è lui con un piatto di fragole rovesciato in testa, i suoi capelli comparati con quelli delle bione attrici di Hollywood - ce ne è uno molto d’attualità in cui si vede Ken con il volto dell’ex presidente che dice: «Hi Barbie! Sono biondo ramato, e peso 97,5 chilogrammi. Credimi».

