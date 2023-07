20 lug 2023 11:27

TRUMP SI È PORTATO VIA DI TUTTO DALLA CASA BIANCA – IL QUOTIDIANO “HAARETZ” RIVELA CHE L'EX PRESIDENTE HA PIAZZATO NELLA SUA RESIDENZA DI MAR-A-LAGO ALCUNI REPERTI STORICI, COME PREZIOSE LAMPADE IN CERAMICA, PRESTATI DA ISRAELE NEL 2019 PER UN’ESPOSIZIONE ALLA CASA BIANCA – NELLA STESSA VILLA IN FLORIDA L'FBI AVEVA TROVATO I DOCUMENTI TOP SECRET CHE SONO COSTATI A “THE DONALD” UN’INCRIMINAZIONE – LE RICHIESTE Di TEL AVIV DI RESTITUIRE GLI OGGETTI SONO CADUTE NEL VUOTO…