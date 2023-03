TRUMP SI PREPARA A STRUMENTALIZZARE IL SUO ARRESTO – L’EX PRESIDENTE È NELLA SUA CASA DI MAR-A-LAGO, IN FLORIDA, E CON I SUOI COLLABORATORI STA PREPARANDO LA “PERP WALK”, UNA SORTA DI PARATA QUANDO DOVRÀ PRESENTARSI ALLE FORZE DELL’ORDINE – IL GRAN GIURÌ TORNA A RIUNIRSI, MA LA POLARIZZAZIONE PER ORA STA GIOVANDO ALL’EX PRESIDENTE (CHE PUÒ CANDIDARSI): L’ORGANIZZAZIONE DELLA SUA CAMPAGNA ELETTORALE HA INCASSATO 1,5 MILIONI DI DOLLARI DALL’ANNUNCIO DELL’ARRESTO

(ANSA) - L'idea di una parata davanti alle telecamere e ai giornalisti alla procura di Manhattan non dispiace a Donald Trump che, con i suoi collaboratori a Mar-a-Lago, ha anche ironizzato sulla possibilità di sorridere ai media.

L'ex presidente si ritiene pronto alla 'perp walk', ovvero alla pratica usata comunemente dalle forze dell'ordine di esporre un sospettato arrestato alle telecamere per foto e video. A raccontare lo stato d'animo del tycoon in vista di una sua incriminazione è il New York Times, secondo il quale i suoi consiglieri non sono sicuri se il suo atteggiamento sia spavalderia o rassegnazione per quello che lo aspetta.

Trump non sarebbe preoccupato dai dettagli su dove e come sarà ripreso dalle telecamere: quello che vuole è avere l'occasione di mostrare al pubblico che non si sgattaiola via per la vergogna.

USA: IL GRAN GIURÌ DEL CASO TRUMP-PORNOSTAR TORNA A RIUNIRSI

(ANSA) - Torna a riunirsi oggi il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump nel pagamento 'in nero' per comprare il silenzio della pornostar che minacciava di rivelare il loro 'affaire' e di compromettere la sua elezione nel 2016. I giurati potrebbero sentire altri testimoni, oppure il procuratore Alvin Bragg potrebbe presentare formalmente le accuse sottoponendole al loro voto. Una eventuale incriminazione non sarà rivelata finchè non verrà desecretata da un giudice.

USA: SONDAGGIO, 'PER 70% CREDIBILE TRUMP ABBIA PAGATO PORNOSTAR'

(ANSA) - Circa la metà degli americani crede che l'indagine della procura di Manhattan sia politicamente motivata, ma il 70% ritiene vero o in qualche modo credibile che Donald Trump abbia pagato soldi segretamente alla pornostar Stormy Daniels (l'89% dei dem e i 50% dei repubblicani): e' quanto emerge da un sondaggio di Reuters/Ipsos concluso martedì.

USA: TRUMP FA IL PIENO, RACCOLTI 1,5 MILIONI DA ANNUNCIO ARRESTO

(ANSA) - Lo staff di Donald Trump si prepara alla sua 'nuova normalità', ovvero una campagna elettorale sotto il peso di una o più incriminazioni. Le varie vicende legali hanno in qualche modo galvanizzato l'ex presidente, offrendogli la possibilità di tornare ad attaccare tutto e tutti e soprattutto attirando l'attenzione di tutti i media. Da sabato, ossia da quando Trump ha paventato il suo arresto, la sua campagna elettorale ha incassato 1,5 milioni di dollari in donazioni dai suoi sostenitori. I consiglieri del presidente - riporta il Washington Post - stanno cercando di far leva e capitalizzare sul ritrovato entusiasmo intorno a Trump ma sono consapevoli dei rischi di un campagna elettorale contrassegnata da ostacoli legali e possibili incriminazioni.

