TRA TRUMP E LA SPAL, LA DOPPIA VITA DI JOE TACOPINA – L'AVVOCATO STATUNITENSE È IN PRIMA LINEA NEL POOL DIFENSIVO DELL'EX PRESIDENTE AMERICANO. E “THE DONALD” È SOLO L'ULTIMO DI UNA LUNGA LISTA DI CLIENTI ILLUSTRI - SE LA CARRIERA LEGALE VA A GONFIE VELE, LO STESSO NON SI PUÒ DIRE DELLE SUE IMPRESE NEL CALCIO. LA SUA AVVENTURA DA PROPRIETARIO DELLA SPAL (IL SUO QUARTO CLUB ITALIANO DOPO ROMA, BOLOGNA E VENEZIA) È UN FALLIMENTO. LA SQUADRA RISCHIA LA RETROCESSIONE IN SERIE C…

Estratto dell'articolo di Luca Baccolini per www.repubblica.it

joe tacopina

Alla caffetteria Lo Spallino, dove dicono ci sia il miglior spritz di Ferrara, non serve molto tempo per orientarsi: chi sia di casa lo dice il volto di Joe Tacopina, dipinto direttamente sulla vetrata accanto alla statua della libertà. […]

joe tacopina

Il problema è che a Ferrara, quarta avventura sportiva di Tacopina dopo Roma, Bologna e Venezia, il format sembra non funzionare più. Lo dice la classifica: terzultimo posto a cinque punti dalla zona play out, la miseria di 29 punti in 31 partite ottenuti con tre allenatori diversi, di cui due campioni del mondo, ovvero Daniele De Rossi, preso alla nona giornata e silurato alla 24°, e Massimo Oddo, che fin qui però ha raccolto solo cinque punti in sette partite, […]

Che Tacopina sia abituato all'altalena del destino lo dice la sua biografia: nato nel Bronx il 14 aprile di 57 anni fa da un emigrante italiano, ora domina l'orizzonte di Manhattan dal 49° piano del suo studio sulla Madison Avenue condiviso con i colleghi Seigel e DeOreo. Studio che in questi giorni sta partecipando in prima linea al pool difensivo di Donald Trump, ora ufficialmente incriminato per 34 capi d'accusa […].

joe tacopina

Non è la prima volta che Tacopina viene coinvolto nella consulenza legale di un personaggio da prima pagina. Sulla sua scrivania di Manhattan, a 15 minuti a piedi dalla Trump Tower, campeggia ancora il suo ritratto mentre scandisce un'arringa difensiva al fianco di Michael Jackson; suoi clienti sono stati anche il rapper Jay-Z, l'attore Lillo Brancato e l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, che grazie a Joe si vide condonate in appello più di 50 partite di squalifica […].

[…] Il "New York Times" ha scritto che Trump sembra fidarsi molto di lui. "Joe è un lottatore", avrebbe confidato il tycoon, che conta molto sulla combattività e sulla mediaticità del suo nuovo difensore, a cui s'accompagna da settimane "la mente", ovvero Susan Necheles, peso massimo del foro di New York.

joe tacopina

Ma mentre le quotazioni da avvocato hanno raggiunto l'apice della popolarità, quelle da imprenditore calcistico stanno pericolosamente vacillando. E così a Ferrara ci si sta chiedendo con preoccupazione quale sia il destino di una squadra il cui presidente è finito dentro al più importante processo degli Stati Uniti degli ultimi dieci anni. La serie A, promessa come un mantra, non è mai stata così lontana.

ARTICOLI CORRELATI

joe tacopina joe tacopina DE ROSSI TACOPINA TACOPINA JOE TACOPINA DE ROSSI TACOPINA joe tacopina