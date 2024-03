TRUMPONE RISCHIA DI PERDERE IL MALLOPPONE – IL TYCOON È MOLTO PREOCCUPATO DAL POSSIBILE SEQUESTRO DEI SUOI BENI. L’EX PRESIDENTE AMERICANO DEVE PAGARE 464 MILIONI DI DOLLARI DI CAUZIONE E LE PRATICHE DI SEQUESTRO DEI SUOI ASSET SONO STATE AVVIATE – LUI USA IL CASO PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE: “LA TRUMP TOWER È MIA”

donald trump esce dalla trump tower

Trump sul possibile sequestro di beni, 'la Trump Tower è mia'

(ANSA) - "La Trump Tower è mia". Lo afferma Donald Trump in un dei messaggi inviati dalla sua campagna elettorale ai fan. Il riferimento è al possibile sequestro di alcuni dei beni dell'ex presidente Usa nel caso in cui non riesca a pagare i 464 milioni di dollari di cauzione che gli sono stati imposti per aver gonfiato il valore dei suoi asset e spuntare condizioni migliori con le assicurazioni e le banche. La procuratrice di New York, Letitia James, ha avviato le pratiche per un possibile sequestro se Trump non depositerà i fondi entro la scadenza.

trump tower

'Trump disse a Pence, se certifichi voto la tua carriera finita'

(ANSA) - Donald Trump minacciò il suo vicepresidente Mike Pence il 6 gennaio del 2021, dicendogli che se avrebbe certificato il risultato delle elezioni del 2020 la sua carriera politica nel partito repubblicano sarebbe finita. Lo riporta il New York Times citando un valletto della Casa Bianca che ha accompagnato l'ex presidente Usa per tutto il 6 gennaio e ha sentito la conversazione.

herman cain alla trump tower

'Trump molto preoccupato dal possibile sequestro di suoi beni'

(ANSA) - Donald Trump è "molto preoccupato" dalla possibilità che i suoi beni vengano sequestrati dalla procuratrice di New York, Letitia James. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali lo staff dell'ex presidente Usa non esclude del tutto l'ipotesi di una bancarotta.

supporter di trump alla trump tower di new york trump tower manifestanti pro trump davanti alla trump tower