TRUPPE, SU IL MORALE: C'E' FIGA! – LA VERSIONE UCRAINA DI PLAYBOY TORNA IN EDICOLA PER LA PRIMA VOLTA DALL'INIZIO DELLA GUERRA – IN COPERTINA LA MODELLA IRYNA BILOTSERKOVETS, FERITA DURANTE UN ATTACCO RUSSO: LA SUPER-GNOCCA, MOGLIE DI UN DEPUTATO UCRAINO, INDOSSA UN BIKINI-ARMATURA IN METALLO E HA UNA BENDA CHE COPRE L’OCCHIO PERSO A CAUSA DELLE BOMBE – LA RIVISTA COME NUOVO STRUMENTO DI PROPAGANDA… – VIDEO

Iryna Bilotserkovets.

playboy ucraina - in copertina Iryna Bilotserkovets

(AGI) - Torna Playboy in Ucraina e la copertina del numero, il primo stampato dall'inizio della guerra, porterà in copertina una ex modella, moglie di un deputato, sopravvissuta a un attentato e che porta ancora su di sé tutti i segni dell'orrore. Iryna Bilotserkovets, modella e presentatrice televisiva, rimase ferita in un attentato poco dopo l'inizio dell'invasione russa. È in copertina in bikini, ma un bikini in metallo, con una benda su un occhio (perché effettivamente ha perso un occhio).

Non è chiaro se la signora Bilotserkovets fosse davvero l'obiettivo dell'attentato, in quanto moglie di uno stretto collaboratore di Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev, o se sia semplicemente finita nel fuoco incrociato dei caotici primi giorni di guerra. Ma adesso è uno dei simboli della resistenza ucraina.

La modella Iryna Bilotserkovets al fronte con playboy

Dopo il sanguinoso attentato, la donna fu trasferita a Berlino dove fu sottoposta a numerosi interventi di chirurgia plastica. Alla rivista ha raccontato la prima vota che si vide allo specchio dopo un intervento chirurgico. "Senza un occhio, tubi che uscivano ovunque, capelli rasati. E poi punti, cicatrici, ferite ovunque: ero il mostro di Frankenstein". "Non ho più un bel viso - racconta - ma il resto del mio corpo e' bellissimo". Adesso la donna lavora in un'associazione di artisti e musicisti che organizzano eventi per tirare su il morale delle truppe in prima linea.

