Paolo Panzeri per www.rockol.it

Non si andrà a processo, le parti si sono accordate. Boy George e i suoi compagni di band dei Culture Club hanno accettato di pagare 1,75 milioni di sterline (circa due milioni di euro) al loro ex batterista Jon Moss per i mancati profitti.

Jon Moss aveva intentato un'azione legale contro il cantante della band Boy George, il chitarrista Roy Hay e il bassista Michael Craig in seguito alla sua espulsione dal gruppo da parte del loro manager, nel settembre 2018, dopo 37 anni di onorata carriera.

Come riporta Metro, secondo un'ordinanza approvata dalla signora Justice Joanna Smith, Moss ha accettato di rinunciare a qualsiasi diritto sul nome Culture Club e sul suo utilizzo, anche legato a concerti e merchandising, in cambio di 1,75 milioni di sterline.

DAGONEWS

Boy George e Jon Moss hanno avuto una relazione negli anni ’80 nel periodo del successo della band. George una volta si riferì alla sua relazione con Moss come alla "forza creativa dietro il Culture Club". Nella sua autobiografia del 1995, “Take It Like A Man”, il cantante ha definito la relazione come "la grande storia d'amore irrisolta del secolo" e ha detto che era "costruita sul potere e sul masochismo".

La storia si è interrotta nel 1985, ma le tensioni causate dalla fine della loro relazione difficile continuarono e George sviluppò una dipendenza da eroina. Il loro tour negli Stati Uniti fu cancellato perché Moss e George non volevano più stare insieme e nel 1986 la band si sciolse.

