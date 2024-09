TU CHIAMALE SE VUOI...ESTORSIONI - L'EX PILOTA DI RALLY MAX RENDINA VA A PROCESSO CON L'ACCUSA DI USURA: AVREBBE PRESTATO 100MILA EURO ALL'IMPRENDITORE RICCARDO MANATTINI, PER POI PRETENDERLI INDIETRO CON UN INTERESSE ANNUO DEL 120% - IL 49ENNE, PATRON DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, SI DIFENDE: "SONO LA VITTIMA, SONO STATO RAGGIRATO, MI AVEVA PROPOSTO UN INVESTIMENTO FINANZIARIO, MA NON ERA VERO. MI HA ANCHE MINACCIATO: 'TI SPEZZO LE MANI'" - MANATTINI, CONDANNATO A FINE ANNI 80 PER AVER TRUFFATO ALCUNI CLIENTI, IN AULA HA...

Estratto dell'articolo di Irene Famà per "La Stampa"

Lo chiamano "il re del rally", una vera e propria leggenda. Ma ora Max Rendina si trova a doversi districare tra i guai giudiziari. Pilota italiano due volte campione del mondo, a Roma è finito sul banco degli imputati con l'accusa di usura. In una storia intricatissima. […]

Da un lato c'è lui, Rendina, che […] Si professa innocente: «Sono la vittima. Sono stato raggirato». Dall'altro lato c'è l'imprenditore Riccardo Manattini, condannato a fine Anni 80 per aver truffato alcuni clienti modenesi della Bnl e testimone come parte offesa nella maxi inchiesta di Mafia Capitale. Durante l'interrogatorio accusa l'amico rallysta, in aula ritratta, pasticcia, dice tutto e il contrario di tutto.

Per raccontare questa inchiesta bisogna tornare a dieci anni fa, quando, da un'intercettazione per un'altra faccenda, emerge il nome di Rendina. Scattano le indagini. Il rallysta era a New York e […] Viene fermato in aeroporto: un mese in carcere, nel 2015, su misura cautelare. Poi i domiciliari. […] Secondo gli inquirenti, nel 2013 avrebbe prestato centomila euro all'amico Manattini. Per poi pretenderli indietro, con un interesse annuo del 120%.

E quell'imprenditore, insieme agli altri imputati Luca Lembo e Cristian Colucci, l'avrebbe anche minacciato: «Ti spezzo le mani con delle mazzette», «Vengo a casa tua».Il patron del Rally di Roma Capitale, difeso dagli avvocati Valerio Spicarelli e Ippolita Naso, la spiega così: «Manattini mi aveva proposto un investimento finanziario, ma non era vero nulla».

L'ha denunciato? «No, eravamo amici. Ma ha truffato me e tanta altra gente. Poi è stato lui a denunciare, così pensava di risolversi i guai». Insomma: il rallysta, con alle spalle alcune peripezie giudiziarie per truffa, ricettazione, detenzione di monete false, si sarebbe fidato. «Si presentava bene». Una villa in collina «con tanto di piscina, amici importanti».

In aula, l'imprenditore farfuglia. «Ero in difficoltà economiche e ho convinto Massimiliano a darmi dei soldi. L'ho coinvolto a sua insaputa. Avevo chiesto soldi anche a gente di Mafia Capitale». Il magistrato lo incalza. Ricorda il verbale dell'interrogatorio, quando parlava di prestiti e minacce. E pure di uno schiaffo.

Il penalista Antonino Ferrara, uno degli avvocati difensori in questo processo, racconta un fatto: «Il denunciante, in fase d'indagine, si era presentato nel mio studio per autodenunciarsi per aver dichiarato il falso. L'allora pm titolare era stato informato, ma aveva ritenuto di proseguire nella richiesta di rinvio a giudizio». Il legale aggiunge: «Ora ha ribadito di aver detto menzogne, scagionando di fatto gli altri imputati». […]

