Maria Elena Vincenzi per La Repubblica - Roma

È il notaio che stipula più atti a Roma. Nel suo studio alla Balduina la mole d' affari è tale che gli impiegati sono organizzati in turni per coprire l' intera giornata. Da ieri è ai domiciliari Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone: il pubblico ministero Giuseppe Deodato e gli investigatori della Fiamme Gialle gli contestano false fatture tra il 2012 e il 2016. Spese create attraverso soggetti compiacenti e a lui riconducibili che gli permettevano di creare costi inesistenti e, quindi, di evadere il fisco.

Per questo, oltre al sigillo notarile, gli sono stati sequestrati beni per 1,2 milioni di euro.

Notaio di riferimento di moltissime banche, oltre che di tante aziende e privati cittadini, ha un volume di stipule che nessun altro ha in città.

Personaggio " controverso" all' interno della sua categoria: tra i suoi colleghi c' è chi lo ammira e chi, invece, in passato lo ha accusato di applicare tariffe troppo basse che inquinano il mercato. Il risultato è, però, che sta in cima alle classifiche dei notai romani per giro d' affari. Il suo onorario repertoriale, dato che per i misura gli atti stipulati, è di 763mila euro. Il che vuole dire che il fatturato del suo studio supera comodamente i due milioni di euro l' anno.

Chi lo conosce lo descrive come un professionista che non ha tempo da perdere e non lo perde. Che macina atti con la velocità di una catena di montaggio. E che come tale sia organizzato il suo ufficio di via Papiniano. Recentemente Gazzanti Pugliese di Cotrone era finito sotto osservazione da parte del Consiglio notarile per possibili violazioni del codice deontologico: la sua mole di lavoro ha fatto sospettare che non riuscisse a seguire personalmente le pratiche dei clienti.

Cavaliere dell' ordine di Malta per cui ha anche ricoperto incarichi diplomatici ( è stato ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Ucraina), Gazzanti Pugliese di Cotrone, è intervenuto a centinaia di convegni ed eventi. Ironia del destino, su Youtube appare un suo discorso a un convegno organizzato nel 2012 dalla Fondazione Atlante dal titolo: " Finanza, etica ed Europa: un percorso comune".

Era il 2012, appunto, da quell' anno la Guardia di Finanza gli contesta di aver iniziato a pagare fatture per operazioni inesistenti che scaricava e che gli permettevano di abbassare quanto dovuto come imposta. E l' ammontare dell' evasione non solo è così ingente da essere penalmente rilevante. Di più: visti gli atti di indagine e la richiesta formulata dalla procura, il giudice per le indagini preliminari Francesco Patrone ha disposto per lui i domiciliari.

