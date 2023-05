24 mag 2023 18:42

TU CHIAMALE, SE VUOI, EVASIONI – IL PRINCIPE HARRY NON SCAPPA SOLO DAI PAPARAZZI, MA ANCHE DA MOGLIE E FIGLI: PARE CHE IL DUCA ABBIA DUE LUOGHI IN CUI GLI PIACE RIFUGIARSI IN SOLITUDINE - IN UN HOTEL DI LUSSO DI MONTECITO CI SAREBBE UNA STANZA PRENOTATA PER LUI IN MODO PERMANENTE - HARRY SAREBBE SOCIO DEL SUPER ESCLUSIVO CLUB SAN VICENTE BUNGALOWS: PER FARNE PARTE BISOGNA SGANCIARE 4MILA EURO ALL’ANNO E C’È UN COMITATO CHE APPROVA L’INGRESSO DEI MEMBRI…