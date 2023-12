TU CHIAMALE SE VUOI…PRIGIONI – IN SPAGNA SPERIMENTANO LA POSSIBILITÀ DI METTERE DONNE E UOMINI NEGLI STESSI BLOCCHI DEI PENITENZIARI – NELLA PRIGIONE DI TEIXEIRO, VICINO A LA CORUNA, 20 DEI 55 DETENUTI DEL BLOCCO NELSON MANDELA SONO DONNE - FANNO INSIEME ESERCIZI FISICI, TERAPIE DI GRUPPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LAVORANO E MANGIANO INSIEME. POI VANNO IN CELLE SEPARATE, MA NELLO STESSO CORRIDOIO – PER GLI UOMINI LA SOLUZIONE RIDUCE L’AGGRESSIVITÀ, MENTRE PER LE DONNE…

Da www.afp.com

prigione 1

In un carcere della Spagna nord-occidentale, un’unica detenuta ha giocato a calcio con 21 detenuti maschi. Si tratta della nuova frontiera che vuole esplorare il Paese sperimentando carceri miste dove convivono uomini e donne.

È quello che succede dal 2021 in un'ala della prigione di Teixeiro vicino a La Coruna, nella verdeggiante regione spagnola della Galizia. L’obiettivo è preparare meglio i detenuti al loro reinserimento nella società una volta rilasciati.

carcere misto uomini e donne 5

Venti dei 55 detenuti nel blocco di celle di Nelson Mandela del carcere sono donne. Loro e gli uomini prendono parte insieme ad attività quotidiane come esercizi fisici, terapie di gruppo e formazione professionale. Lavorano e mangiano insieme.

Il resto del tempo vivono in celle separate anche se nello stesso corridoio.

I detenuti devono offrirsi volontari per far parte di questo blocco e vengono selezionati in base al loro comportamento. Sono esclusi i detenuti condannati per violenza sessuale.

Considerata un punto di riferimento in Europa per quanto riguarda i diritti delle donne, la Spagna sperimenta da oltre due decenni le carceri miste. Attualmente in Spagna esistono 20 blocchi di celle miste, dove 202 donne e 925 uomini prendono parte ad attività miste.

carcere misto uomini e donne 1

Questa è solo una frazione della popolazione carceraria totale spagnola di circa 47.000 persone, ma il governo del primo ministro socialista Pedro Sanchez ha incoraggiato il sistema carcerario del paese a sviluppare ulteriormente questi blocchi di celle di genere misto.

«Non ha senso prepararsi alla vita fuori dal carcere con solo la metà della popolazione», ha detto la vicedirettrice del carcere di Teixeiro, Nadia Arias.

carcere misto uomini e donne 3

L'iniziativa consente inoltre alle donne detenute, che sono molto meno numerose, di accedere ai servizi e ai programmi a disposizione degli uomini.

Ricardo, uno dei detenuti, ha raccontato di aver esitato quando gli amministratori della prigione gli hanno suggerito di trasferirsi nel blocco di celle di genere misto perché aveva "passato molto tempo con uomini". Adesso dice che lo preferisce perché ci sono meno tensioni: «In un blocco carcerario tutto al maschile il rispetto si guadagna difendendo i propri averi, e uno sguardo di troppo può portare a una rissa con coltelli o a una scazzottata».

D’altra parte Ambra, una 25enne albanese, ha detto che gli uomini del blocco di genere misto a volte fraintendono la sua cordialità e pensano che lei "voglia fare amicizia, o qualcosa del genere": «Così ho messo una barriera».

carcere misto uomini e donne 4

La direzione del carcere ha comunque evidenziato di non aver dovuto far fronte a "incidenti gravi".

In Europa i blocchi carcerari misti non sono comuni. Nella vicina Francia, ad esempio, dove la detenzione mista è stata autorizzata dal 2009, non esistono carceri in cui siano detenuti uomini e donne nella stessa zona. Uomini e donne nelle carceri francesi si mescolano solo durante le attività programmate.

carcere misto uomini e donne 2

«Penso che sia un'ottima idea che uomini e donne convivano perché è così che si vive fuori», ha concluso Ambra.