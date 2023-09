6 set 2023 19:36

TU CHIAMALE, SE VUOI, REPRESSIONI – NUOVO SCHIAFFO ALLA LIBERTÀ IN CINA: IL REGIME DI XI JINPING STA PENSANDO A UNA LEGGE PER SPEDIRE IN CARCERE CHI VESTE IN MODO “SBAGLIATO”: NON È CHIARO COSA SI INTENDA, MA LA BOZZA PREVEDE 15 GIORNI DI PRIGIONE E UNA MULTA DI 5MILA YUAN PER COLORO CHE INDOSSANO “ABITI CHE FERISCONO I SENTIMENTI DEL POPOLO CINESE” – UN MODO PER EVITARE ARCOBALENI SULLE MAGLIETTE O…