TU CHIAMALE, SE VUOI, SEMPLIFICAZIONI – VACCINI ED ESAMI DEL SANGUE SI POTRANNO FARE IN FARMACIA, STRETTA SUI TABACCAI CHE VENDONO SIGARETTE NON AUTORIZZATE: SONO ALCUNE DELLE NORME DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE SEMPLIFICAZIONI APPROVATO IERI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SI SEMPLIFICA L'ITER BUROCRATICO PER COSTRUIRE O RISTRUTTURARE IMMOBILI - SI DIMEZZANO I TEMPI PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA E PER QUELLA DI MORTE PRESUNTA. NUOVE MISURE SULL'AFFIDO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI: SARANNO RILASCIATE IN VIA DIGITALE DAL COMUNE - E SUI DIPLOMIFICI...

Luca Monticelli per "la Stampa" - Estratti

Vaccini ed esami del sangue in farmacia, stop ai diplomifici, affido delle ceneri via email. E poi misure per il settore dell'edilizia (...)

Sono alcune delle norme del disegno di legge sulle semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il ddl, presentato dal titolare della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, rientra in un piano che ha l'obiettivo di introdurre 200 semplificazioni nel 2024 e 600 entro il 2026. Palazzo Chigi ha dato il via libera anche a un decreto legislativo con sanzioni più severe alle tabaccherie che vendono sigarette prive di autorizzazione delle Dogane.

Analisi e vaccini Nelle farmacie potranno essere somministrati tutti i vaccini (non solo quello anti-Covid) ai maggiori di 12 anni, e sarà incrementato il numero delle analisi con prelievo di sangue capillare (come il controllo di glicemia o colesterolo). Si potrà scegliere il medico di medicina generale e il pediatra tra quelli convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Stop ai diplomifici Gli studenti potranno sostenere gli esami di idoneità per avere riconosciuti al massimo due anni in uno. Non sarà quindi più possibile prepararsi per un esame che comprenda tre anni di scuola come succede ora. Nel ddl si introduce anche una norma contro la creazione di classi solo per l'ultimo anno prima del diploma per facilitare la maturità. La conferma dei contratti a termine per i docenti di sostegno che lavorano con gli alunni disabili avrà la precedenza.

Morte presunta e ceneri Si dimezzano i tempi per la dichiarazione di assenza e per quella di morte presunta. I successori legittimi, e coloro che ragionevolmente credono di avere diritti sui beni dello scomparso, potranno domandare al tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza decorso un anno dall'ultima notizia (ora sono due). Per la dichiarazione di morte presunta basteranno cinque anni invece di dieci. Nuove misure sull'affido e la dispersione delle ceneri: saranno rilasciate in via digitale dal Comune.

Meno vincoli edilizi Si semplifica l'iter burocratico per costruire o ristrutturare immobili che si trovano in aree soggette a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali. Quando la richiesta al Comune è già accompagnata da un'autorizzazione (ad esempio il nulla osta paesaggistico) vale il silenzio assenso che solitamente avviene tra i 30 e i 90 giorni. La normativa attuale, invece, prevede da parte del Comune l'apertura di una conferenza dei servizi per acquisire l'assenso degli enti di tutela coinvolti.

Stretta sulle sigarette Multe fino a 10 mila euro e chiusura della tabaccheria se gli esercenti vengono pizzicati a vendere tabacchi lavorati senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Non si tratta solo della classiche stecche di sigarette "di contrabbando", ma anche di sigari, di tabacco trinciato per arrotolare le "bionde", di quello masticabile, di tabacco per la pipa e di quei prodotti che si inalano senza combustione pensati per le sigarette elettroniche.